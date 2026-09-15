¿Hay clases el 15 y 16 de septiembre? Estados y escuelas que suspenden actividades

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Diversos estados y escuelas anunciaron suspensión de clases. Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del 16 de septiembre, los mexicanos se preparan para celebrar las Fiestas Patrias, además de que es día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes. En educación básica, algunos estados ajustaron el calendario para suspender también las clases el 15 de septiembre.

Es necesario destacar que en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca la mencionada fecha como un día normal en las actividades académicas y sólo lo señala como conmemorativo; sin embargo, algunas autoridades educativas locales han anunciado descanso también para ese día.

¿Qué escuelas no tendrán clases este martes 15 de septiembre de 2026?

A fin de darse un respiro y festejar las Fiestas Patrias, diversos estados de la República Mexicana y universidades anunciaron la suspensión de clases y actividades académicas el martes 15 de septiembre. Incluso, habrá algunos que se tomarán más días.

Veracruz:

La gobernadora Rocío Nahle anunció la suspensión de clases el 15 de septiembre en todos los niveles de educación. “Los maestros que nos ayudan muchísimo en las escuelas… se suspende y el 16 es el desfile”.

Chiapas:

La informó, a través de un comunicado, que las clases para las escuelas de educación básica, media superior y superior se suspendieron desde el 11 de septiembre y se retomarán el jueves 17 de septiembre.

CDMX: para el caso de la Ciudad de México el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitió un comunicado donde dio a conocer que no habrá labores escolares el 15 de septiembre.

“Derivado de la gestión realizada por las Secciones Sindicales 9, 10, 11 y 60 del SNTE de la CDMX y gracias a nuestro secretario de Educación, Mario Delgado, se ha otorgado como día no laborable a las maestras y maestros el día 15 de septiembre”, señaló en un breve comunicado.

Comunicado de la SNTE-SEP.

Estado de México:

Cuerpo docente de diversos municipios de la entidad, como Chimalhuacán y San Vicente Chicoloapan, han reportado que sus autoridades sindicales les han otorgado el 15 de septiembre como descanso.

La situación de otros estados

Campeche:

La gobernadora Layda Sansores anunció que las clases de educación básica también se suspenderán, los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre, aunque no precisó si el 15.

Durango:

El gobernador Esteban Villegas Villarreal presentó el “calendario mágico” del estado, en donde señaló que los días en los que no habrá clases serán el 17 y 18. No mencionó el 15.

🇲🇽 ¡Porque ustedes lo pidieron: regresa el Calendario Mágico! ✨



¿Quieres saber qué días aplica y todos los detalles? 👀

Aquí te comparto toda la información. 📅🇲🇽 pic.twitter.com/DcQ7HzvsTI — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) September 14, 2026

Hasta el momento, no hay información oficial sobre las otras entidades de la República.

¿Qué otras escuelas y universidades suspenderán clases el 15 de septiembre?

Las universidades que suspenderán clases el martes 15 de septiembre son:

UNAM:

En su calendario escolar, la máxima casa de estudios señala el 15 y 16 de septiembre como días inhábiles, por lo que los estudiantes no tendrán clases.

UAM:

La Universidad Autónoma Metropolitana también señala el día 15 como “descanso obligatorio” dentro de su calendario escolar 2026-2027.

Colegio de Bachilleres:

Al igual que la UNAM y UAM, su calendario escolar señala el 15 con suspensión de actividades administrativas y docentes.

16 de septiembre: no hay clases

Hay que recordar que el 16 de septiembre hay suspensión de labores docentes, según el calendario de la SEP, por lo que no hay clases en las escuelas de educación básica.

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