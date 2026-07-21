Ulises Lara rechaza señalamientos tras dejar la vocería de la FGR

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Ulises Lara López Foto: Cuartoscuro

El exvocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, rechazó los señalamientos en su contra sobre los motivos de su salida del cargo el pasado 15 de julio. A través de una carta dirigida a la opinión pública, aseguró que durante su gestión actuó conforme al marco legal y negó haber incurrido en conductas contrarias a la ley o a las responsabilidades que le fueron encomendadas.

En el documento, Ulises Lara también afirmó que no responderá a versiones basadas en interpretaciones personales o especulaciones. Indicó que cualquier aclaración sobre el tema será atendida únicamente por las vías formales, con información verificable y dentro del marco legal aplicable.

Ulises Lara niega conductas contrarias a la ley tras dejar la FGR

En la carta, el exfuncionario rechazó “cualquier señalamiento” que busque atribuirle conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que desempeñó durante su paso por la FGR.

Además, sostuvo que durante el ejercicio de su cargo se condujo conforme a las atribuciones legales y reiteró que no participará en discusiones públicas basadas en versiones parciales. También agradeció las muestras de confianza recibidas en los últimos días y aseguró que actuará con responsabilidad y apego a la ley.

Especulaciones sobre la salida de Ulises Lara

Tras la salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República, han surgido diversas versiones sobre los motivos de su relevo.

Entre las especulaciones difundidas se menciona que su salida estaría relacionada con reveses judiciales en casos relevantes, como Agronitrogenados, donde Gilda Lozoya obtuvo la posibilidad de continuar su proceso en libertad. También han circulado versiones sobre presuntas presiones derivadas del caso del narcotraficante Ismael El “Mayo” Zambada.

Hasta el momento, el exvocero de la FGR únicamente ha respondido mediante la carta pública, en la que rechazó los señalamientos y señaló que cualquier aclaración se realizará exclusivamente a través de los cauces legales correspondientes.