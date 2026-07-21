Mundial 2026 supera expectativas en México con 7.5 millones de visitantes

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Mundial 2026 impulsa turismo en México con cifras récord. Foto: Cuartoscuro

El Mundial de Futbol 2026 superó las expectativas en México al registrar más de 7.5 millones de visitantes en las tres ciudades sede y generar una derrama turística cercana a los 40 mil millones de pesos, informó la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez. Las cifras finales rebasaron la proyección inicial de cinco millones de asistentes.

La funcionaria destacó que, del total de visitantes, más de 2.5 millones fueron turistas que pernoctaron durante la justa mundialista, mientras que las cámaras empresariales estimaron un impacto económico superior a 50 mil millones de pesos.

Mundial 2026 deja cifras récord en turismo

Durante un evento oficial, Josefina Rodríguez señaló que el torneo impulsó significativamente la actividad turística en el país.

“Al corte del 12 de julio tenemos números muy alentadores, los visitantes fueron más de 7 millones de visitantes en las tres ciudades sedes, más de dos millones de turistas que pernoctan y ¿esto qué es?, en mayo tuvimos alrededor de 8 y para junio y julio se espera un crecimiento del 11% más, arriba de 10 millones de visitantes”.

La titular de Sectur explicó que los resultados finales confirmaron que el Mundial superó ampliamente las previsiones realizadas antes del inicio del torneo.

Alta ocupación hotelera y miles de empleos

La Secretaría de Turismo informó que la ocupación hotelera promedio fue de 75% durante los 39 días que duró la competencia.

En los días de partido, la ocupación alcanzó entre 85% y 90%, reflejando la alta demanda de hospedaje en las ciudades sede. Además, el evento permitió la generación de más de 130 mil empleos, mientras que los FIFA Fan Fest reunieron a más de 5.5 millones de asistentes, consolidándose como uno de los principales atractivos para aficionados nacionales y extranjeros.

Con estas cifras, el Mundial de Futbol 2026 se convirtió en uno de los eventos turísticos y deportivos con mayor impacto económico para México en los últimos años.

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