Detención de Fausto Corrales, clave para desentrañar el caso Cuén: Reveles

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El testimonio de Fausto Corrales Rodríguez, chofer y asistente de Héctor Melesio Cuen, es fundamental no solo para confirmar lo que presenció respecto al asesinato del exrector y a la privación de la libertad de Ismael “Mayo” Zambada, sino también para destapar las irregularidades cometidas por la fiscalía local, la cual simuló que la agresión armada a Cuen ocurrió en una gasolinera para posteriormente incinerar el cuerpo, destaca José Reveles.

Asimismo, para Noticias en Claro, el periodista destaca lo insólito que resulta que un capo del narcotráfico actuara como supuesto mediador en una disputa entre el gobernador Rubén Rocha Moya y su rival político, además de advertir sobre la posible desaparición de los guardaespaldas de Zambada en el mismo lugar y la probable participación de agentes del FBI en la planeación del operativo.

Toda vez que Reveles subraya que las declaraciones de este nuevo testigo aumentan la presión sobre las autoridades y amplían la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual podría salpicar aún más al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros implicados.

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