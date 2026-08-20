UNAM publicará resultados de ingreso a finales de agosto; ¿cuándo comienzan las clases?

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La UNAM publicará resultados el último fin de semana de agosto

La UNAM publicará los resultados del Examen de Control para ingresar a licenciatura durante el último fin de semana de agosto, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas. Los aspirantes seleccionados podrán acudir a sus facultades y escuelas para completar su inscripción.

El objetivo es que los nuevos estudiantes puedan incorporarse a la Universidad el 31 de agosto, fecha en la que, de acuerdo con lo informado por el rector, podrán realizar sus inscripciones y tomar clases.

¿Cuándo salen los resultados del examen de ingreso a la UNAM?

Los resultados del Examen de Control de la UNAM se darán a conocer durante el último fin de semana de agosto, indicó Leonardo Lomelí Vanegas durante la aplicación de la evaluación.

El rector supervisó el examen realizado en el Palacio de los Deportes, donde miles de aspirantes buscaron obtener un lugar para estudiar una licenciatura en la Universidad.

De acuerdo con el corte realizado a las 17:30 horas, un total de 36 mil 885 personas se presentaron a la evaluación.

Lomelí Vanegas estimó que más de la mitad de los aspirantes que realizaron el examen tendrá un lugar en la Universidad.

También aseguró que quienes consigan ingresar a las licenciaturas de la UNAM serán personas que pusieron todo su empeño para conseguir un espacio.

¿Cuándo comienzan las clases para los seleccionados de la UNAM?

La publicación de los resultados durante el último fin de semana de agosto permitirá que las personas seleccionadas puedan presentarse en sus respectivas facultades y escuelas el 31 de agosto.

Ese día podrán llevar a cabo los procedimientos de inscripción e iniciar sus clases, según lo informado por el rector de la UNAM.

Por ello, los aspirantes deberán estar atentos a la publicación de los resultados de ingreso a licenciatura de la UNAM durante el último fin de semana del mes para conocer si fueron seleccionados.

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