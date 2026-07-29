Jóvenes Construyendo el Futuro otorgará 9 mil 582 pesos; revisa los requisitos para registrarte

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Jóvenes Construyendo el Futuro otorgará 9 mil 582 pesos mensuales. Foto:Cuartoscuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene abierto de forma permanente el registro para quienes deseen incorporarse como aprendices y participar en el próximo periodo de vinculaciones de agosto, cuando se habilitarán nuevamente los espacios disponibles en centros de trabajo. Las y los jóvenes seleccionados recibirán una capacitación durante 12 meses, un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS.

Aunque el registro está disponible desde el 1 de junio, en esta etapa la incorporación será focalizada, es decir, dirigida a determinadas zonas del país donde existan espacios disponibles.

Mantente alerta para el periodo de vinculaciones en agosto

El registro como aprendiz permanece abierto todo el año, por lo que completar el trámite con anticipación permitirá participar de manera más ágil cuando se abran las postulaciones en agosto.

Para registrarte debes:

Ingresar a la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro y seleccionar “Regístrate como aprendiz”. Completar y confirmar tus datos personales. Registrar la ubicación exacta de tu domicilio en el mapa de la plataforma. Cargar la fotografía solicitada. Descargar y aceptar la carta compromiso para concluir el registro.

Una vez que inicie el periodo de vinculaciones en agosto, los aspirantes podrán consultar los centros de trabajo disponibles y postularse al plan de capacitación de su interés.

¿Qué sucede después del registro?

Cuando comiencen las postulaciones, las personas registradas podrán elegir el centro de trabajo donde desean capacitarse, posteriormente, deberán ponerse en contacto con el centro de trabajo para agendar un encuentro. Desde el momento de la postulación, el centro contará con cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud. En caso de no ser aceptado, el aspirante podrá postularse a otro espacio disponible dentro de la plataforma.

¿Quiénes pueden participar en Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa está dirigido a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años .

. No estar estudiando.

No contar con un empleo al momento de incorporarse al programa.

¿Qué beneficios ofrece el programa?

Las personas que sean aceptadas recibirán:

Capacitación laboral durante 12 meses en empresas, negocios, talleres, organizaciones o instituciones públicas.

en empresas, negocios, talleres, organizaciones o instituciones públicas. Apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos .

. Seguro médico del IMSS, con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Al concluir la capacitación, las y los participantes obtendrán un documento que acredita las habilidades adquiridas, y de acuerdo con datos del programa, siete de cada diez egresados han conseguido un empleo o una ocupación productiva tras finalizar su capacitación lo cual estima que al termino del programa de capacitación el beneficiario podría consolidarse en el el campo laboral.

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