Ernesto Ruffo, el exgobernador de Baja California detenido por presuntos vínculos con el huachicol fiscal

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El exgobernador es socio mayoritario de empresa acusada. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 16 de julio de 2026 al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal relacionada con la importación irregular de combustibles.

El político panista, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia de México, fue capturado en Ensenada en cumplimiento de una orden de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando. Ahora permanecerá a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica.

La investigación contra Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

La orden de captura deriva de una investigación sobre presuntas operaciones irregulares de importación de combustibles vinculadas con Ingemar, S.A. de C.V., empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel y de la cual es socio mayoritario.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la FGR considera que existen elementos para investigar la posible participación del exgobernador en una red de huachicol fiscal, modalidad mediante la cual se introducen combustibles al país mediante esquemas de contrabando o con documentación presuntamente irregular para evitar el pago de impuestos.

La Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, la cual fue cumplimentada este jueves.

Sheinbaum había mencionado el caso durante la estrategia contra el huachicol

El nombre de Ernesto Ruffo ya había aparecido públicamente meses antes.

Durante las conferencias sobre la estrategia federal contra el huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la empresa Ingemar formaba parte de las investigaciones relacionadas con la importación de combustibles.

Posteriormente, en septiembre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que el exmandatario panista figuraba entre las personas investigadas dentro de esa estrategia.

En ese momento, tanto la Fiscalía General del Estado como la FGR aclararon que no habían solicitado apoyo para ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

Ruffo defendió la operación de Ingemar y culpó a aduanas

Tras darse a conocer los indicios de las investigaciones, Ernesto Ruffo rechazó haber cometido alguna irregularidad. Además responsabilizó a la corrupción en las aduanas por el contrabando de combustible.

El exgobernador aseguró que ya no mantenía relación con Ingemar, S.A. de C.V. y se deslindó de las actividades de la empresa.

También sostuvo que la compañía operaba dentro del marco legal y explicó que su participación únicamente estaba relacionada con el permiso de importación otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), mientras que la comercialización del combustible correspondía a Crismón Hidrocarburos y Derivados.

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California. Estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y comenzó su carrera política en el Partido Acción Nacional (PAN) en la década de 1980.

En 1986 fue electo presidente municipal de Ensenada y, tres años después, logró un hecho histórico al convertirse en el primer gobernador de oposición en México, tras ganar la gubernatura de Baja California en 1989. Gobernó la entidad entre 1989 y 1995 y posteriormente continuó participando en la vida interna del PAN.

Miembro de nuevo partido Somos México

Además de su trayectoria en el PAN, Ernesto Ruffo Appel se incorporó este año al nuevo partido Somos México, donde forma parte de su Consejo Consultivo junto con otras figuras de la oposición. Su detención ocurre apenas semanas después de que esa fuerza política obtuvo su registro nacional para competir en las elecciones de 2027.

Además de su trayectoria política, Ruffo es identificado como socio mayoritario de Ingemar, S.A. de C.V., empresa que originalmente se dedicaba al sector inmobiliario, pero que en 2019 amplió su objeto social para participar en el mercado energético.

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