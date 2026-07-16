Detienen al exgobernador Ernesto Ruffo Appel; FGR lo acusa de contrabando de combustible

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Cae Ernesto N: FGR lo acusa de contrabando de combustible. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible y por el delito de delincuencia organizada.

La captura se realizó este jueves en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la FGR y ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo Appel?

De acuerdo con la Fiscalía, la orden de aprehensión fue obtenida como resultado de una investigación de alta complejidad sobre una presunta red de contrabando de combustible.

La dependencia federal imputó al exgobernador los delitos de delincuencia organizada y contrabando, al considerar que habría participado en operaciones vinculadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., siendo el socio mayoritario, Ruffo Appel., quien tras su detención, el exmandatario quedó a disposición de la autoridad judicial federal, que determinará su situación jurídica.

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 y es reconocido por haber sido el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, al llegar al cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

Posteriormente se desempeñó como senador de la República y ha participado en distintos proyectos empresariales tras concluir su carrera política.

Tras su detención, Ernesto Ruffo Appel fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que en las próximas horas definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

La investigación involucra a una empresa fundada por el exgobernador

Según la carpeta de investigación, las presuntas operaciones irregulares estarían relacionadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., fundada por Ernesto Ruffo Appel.

No obstante, el exgobernador había manifestado anteriormente que ya no mantenía relación con dicha compañía y se había deslindado de cualquier actividad atribuida a la empresa.

Ruffo había negado la existencia de una orden de aprehensión

Antes de que se concretara su captura, Ernesto Ruffo Appel aseguró públicamente que no había sido notificado por ninguna autoridad y negó que existiera una orden de aprehensión en su contra.

En declaraciones a medios, sostuvo que únicamente tenía conocimiento de una investigación en la que figuraban alrededor de 200 personas y consideró que su nombre había sido difundido por tratarse del personaje más conocido del grupo.

Asimismo, afirmó que la empresa relacionada con el caso únicamente enfrentaba procedimientos administrativos derivados de pedimentos aduanales, los cuales, aseguró, habían sido aclarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Responsabilizó a las aduanas del huachicol fiscal

El exgobernador también rechazó cualquier participación en un esquema de contrabando de hidrocarburos y responsabilizó a la corrupción en las aduanas por el ingreso ilegal de combustible al país.

Según Ruffo, las autoridades encargadas del control aduanero son las responsables de impedir este tipo de operaciones, por lo que consideró que las acusaciones en su contra buscaban desviar la atención del problema de fondo.

Fiscalía de Baja California dijo que colaboraría con la FGR

Previo a la detención, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, aclaró que la dependencia estatal no mantenía una investigación propia contra Ruffo Appel.

Sin embargo, señaló que, de recibir una solicitud formal de la FGR, la Fiscalía estatal colaboraría en el cumplimiento de cualquier orden de aprehensión emitida por la autoridad federal.

Sheinbaum insiste en “cero impunidad”

En el contexto de las investigaciones por huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene una política de “cero impunidad”, aunque enfatizó que toda acusación debe sustentarse en pruebas suficientes para obtener una orden judicial.

La mandataria sostuvo que las carpetas de investigación deben integrarse con evidencia sólida para garantizar que los procesos penales se desarrollen conforme a derecho.

Con la captura de Ernesto Ruffo Appel, la investigación entra en una nueva etapa, mientras las autoridades federales continúan con las indagatorias sobre la presunta red de contrabando de combustible.

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