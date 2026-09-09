“No nos hemos tomado en serio la educación”: Marco Fernández tras prueba PISA

GENERANDO AUDIO...

La politización de la educación, los cambios de rumbo en cada gobierno y los recortes a materiales y capacitación docente son algunos de los factores que, según Marco Fernández, han impedido una mejora sostenida en el aprendizaje de los estudiantes mexicanos.

El profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey habló con José Cárdenas, en Noticias en Claro, sobre estas causas al analizar los resultados de la prueba PISA, que muestran problemas en el aprendizaje de jóvenes mexicanos de 15 años, principalmente en matemáticas, lectura y ciencias,

Marco Fernández señala politización detrás del rezago educativo

Para Fernández, uno de los principales problemas es la falta de continuidad en las políticas públicas del sector.

“Cada presidente quiere reinventar la rueda y no utilizar la evidencia para guiar sus decisiones de política educativa”, afirmó durante la entrevista.

También señaló que el sistema no ha logrado separar las decisiones educativas de los intereses políticos.

“No nos hemos tomado en serio el quitar la politización de la educación, acotar la influencia”, sostuvo.

El especialista agregó que la influencia sindical también tiene efectos en la operación del sistema y en las condiciones que enfrentan los docentes.

Recortes golpean materiales y capacitación docente

Fernández señaló que otro de los problemas está en los recursos destinados a mejorar las condiciones de enseñanza.

De acuerdo con las cifras que presentó, desde 2018 el presupuesto para materiales educativos registra un recorte superior al 50%.

En el caso de los recursos destinados a preparar a los maestros, afirmó: “Para capacitar a los docentes le hemos recortado 73%”.

Ante este escenario, cuestionó cómo pueden mejorar los resultados académicos si disminuyen los recursos destinados a fortalecer el trabajo en las aulas.

“¿Cómo se supone que vamos a poder mejorar que los profesores enseñen con mayor eficacia, comprensión lectora, ciencia o la parte de matemáticas si despreciamos los recursos que se invierten para mejorar su capacitación?”, señaló.

PISA exhibe rezagos en matemáticas, lectura y ciencias

El análisis de Fernández parte de los resultados de la prueba PISA. Según explicó, 70% de los estudiantes mexicanos evaluados no cuenta con los conocimientos mínimos para resolver problemas de matemáticas.

En lectura y ciencias, dijo que alrededor del 50% se encuentra en esa misma condición.

Al ser cuestionado sobre qué muestran estos resultados, el investigador fue contundente: “Revelan una tragedia”.

Fernández planteó que México necesita una estrategia educativa que mire más allá de los periodos presidenciales de seis años y permita establecer objetivos de largo plazo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.