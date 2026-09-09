Se requiere modificar aspectos de la actual política educativa: especialistas

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Especialistas y exfuncionarios educativos cuestionaron a la Nueva Escuela Mexicana por los resultados obtenidos por estudiantes del país en la prueba PISA. Entre los señalamientos están la falta de contenidos matemáticos, cambios en materiales educativos y la ausencia de mecanismos de evaluación.

Alma Maldonado, especialista en educación del Cinvestav; Carlos Mancera Corcuera, exsubsecretario de Planeación y Coordinación de la SEP; Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, e Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, coincidieron en la necesidad de modificar aspectos de la actual política educativa.

Nueva Escuela Mexicana, bajo críticas por resultados educativos

Maldonado consideró que las últimas dos reformas educativas representaron cambios drásticos y señaló particularmente la modificación de los materiales. Advirtió sobre “la falta de contenidos matemáticos en el ciclo básico” y aseguró que esto repercute en el aprendizaje.

Mancera Corcuera sostuvo que la filosofía de la Nueva Escuela Mexicana no es compatible con las habilidades mínimas que, a su consideración, deben adquirir los estudiantes. Destacó la importancia de alcanzar niveles básicos en disciplinas fundamentales para objetivos relacionados con desarrollo, equidad y medioambiente.

Cuestionan cambios en escuelas, docentes y evaluación

Aurelio Nuño criticó el desmantelamiento de políticas anteriores. Señaló que existían 25 mil escuelas de tiempo completo, que atendían a casi cuatro millones de niñas y niños en zonas marginadas.

Por su parte, Israel Sánchez aseguró que existen docentes que todavía no tienen claro cómo funciona el sistema de la Nueva Escuela Mexicana y pidió sacar los intereses políticos de la agenda educativa.

Maldonado también señaló la falta de herramientas de seguimiento: “Ya no tenemos mecanismos de evaluación educativa en el país”. Sánchez cuestionó además el pase automático, al considerar que no facilita el aprendizaje.

Piden revisar becas y fortalecer matemáticas, lectura y ciencias

Los especialistas y exfuncionarios también plantearon reformular la política enfocada en becas educativas. Nuño afirmó que los recursos destinados a estos apoyos pasaron de 50 mil millones a 100 mil millones de pesos, pero aseguró que actualmente hay menos niñas, niños y jóvenes en las escuelas.

Sánchez sostuvo que existen casos en los que estudiantes se inscriben, reciben el apoyo y no acuden a clases.

Finalmente, Mancera pidió fortalecer los aprendizajes mínimos en matemáticas, lectura y ciencias. Maldonado consideró que los cuadernos o libros complementarios no son suficientes y remarcó que la escuela no debe limitarse a la asistencia o a recibir una beca.

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