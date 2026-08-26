Detienen en Ecuador a dos mexicanos vinculados al CJNG

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Detienen a dos mexicanos vinculados al CJNG en Ecuador. Foto: Cuartoscuro/Getty

Dos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en Ecuador durante una serie de operativos contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas, de acuerdo con el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

El funcionario señaló que las acciones fueron resultado de varios meses de investigación y de un trabajo coordinado con agencias de Estados Unidos. Los detenidos presuntamente colaboraban con la organización criminal ecuatoriana conocida como los “Lobos” para enviar droga desde Ecuador hacia Norteamérica.

#ATENCIÓN



Tres operaciones clave contra el narcotráfico.



Seguimos trabajando. pic.twitter.com/OzVn1j3thR — John Reimberg (@JohnReimberg) August 26, 2026

Mexicanos detenidos presuntamente colaboraban con los “Lobos”

John Reimberg informó, mediante un video, sobre los resultados de las dos operaciones realizadas durante la madrugada; sobre la primera acción, el ministro dio la siguiente declaración:

“En esta operación fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes presuntamente colaboraban con la estructura de los “Lobos” para el envío de droga desde Ecuador hacia Norteamérica mediante pistas clandestinas y avionetas.”

El funcionario señaló que la operación representó un golpe contra estas estructuras criminales y destacó la coordinación con distintas agencias de Estados Unidos.

Las autoridades realizaron 20 allanamientos en Durán, Daule, Vía a Salitre, Santo Domingo y la provincia de El Oro. La operación estuvo dirigida contra una estructura de los “Lobos”, presuntamente encabezada por Ambuludí Alburquerque José Miguel, así como por Carlos Humberto La Fuerte Rodríguez y Luis Lozner La Fuerte Rodríguez.

Operativos dejan 24 detenidos, droga y una avioneta asegurada

De acuerdo con la información difundida por el ministro, como resultado de esta primera operación fueron detenidas 24 personas.

Las autoridades también aseguraron:

20 vehículos

Un millón de dólares en efectivo

Una tonelada de droga

15 armas de fuego, entre fusiles y pistolas

200 municiones de distintos calibres

Chalecos antibalas

Combustible para aeronaves

Una avioneta retenida

Además, durante el despliegue fueron inhabilitadas dos pistas clandestinas, presuntamente utilizadas para las operaciones de las estructuras criminales.

#ATENCIÓN | Veintiún detenidos, entre ellos 7 privados de libertad, es el saldo de los operativos ejecutados esta madrugada por #FiscalíaEc en #Guayas, #SantoDomingoDeLosTsáchilas, #Manabí y #ElOro, como parte de investigaciones por el presunto delito de #DelincuenciaOrganizada. pic.twitter.com/umsbRqtt1i — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 26, 2026

Caso Jericó deja otros 22 detenidos y 1.5 toneladas de droga decomisadas

La segunda acción fue denominada Caso Jericó y, de acuerdo con el ministro ecuatoriano, fue resultado de un año de investigación. Dicho operativo se realizó durante la madrugada y dejó 22 personas detenidas, además del decomiso de 1.5 toneladas de droga.

La organización investigada era presuntamente liderada por los alias “CC” y “León”; para ejecutar esta operación, las autoridades realizaron 16 allanamientos en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas, donde también aseguraron dinero en efectivo.

Entre ambas acciones participaron alrededor de 300 elementos de la Policía Nacional y 36 fiscales, informó Reimberg. Las autoridades ecuatorianas señalaron que los operativos forman parte de las acciones contra las estructuras criminales y sus finanzas ilícitas, incluidas organizaciones vinculadas con Los Lobos y Los Choneros.

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