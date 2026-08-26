Tribunal Electoral ordena a Somos México cambiar nombre, emblema y colores

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TEPJF obliga a Somos México a cambiar su identidad. Foto: Cuartoscuro

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al partido político nacional Somos México modificar su denominación, emblema y colores distintivos a más tardar el 31 de agosto de 2026, al considerar que su identidad actual puede generar confusión entre el electorado.

La Sala Superior confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), al determinar que el nombre del partido puede generar una apropiación simbólica de la identidad nacional y que su emblema presenta similitudes con los utilizados por otros partidos políticos locales.

¿Por qué el TEPJF ordenó cambiar el nombre de Somos México?

Durante la sesión, los magistrados señalaron que la denominación “Somos México” puede funcionar como una expresión de pertenencia nacional y no permite identificar suficientemente al partido como una opción política específica.

El presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, explicó:

“… frases como ‘todos somos México, juntos somos México y hoy somos México’ podrían producir asociaciones indebidas o beneficios indirectos para el partido, aun cuando originalmente no hubieran sido creadas como propaganda política…”

Asimismo, agregó:

“… Lo que se está exigiendo es que su denominación oficial incorpore elementos suficientes para identificarlos como una opción política específica sin descansar predominantemente en un referente común de toda la comunidad nacional, por las mismas razones el proyecto considera que también debe ajustarse la expresión SomosMx…”

El magistrado Felipe Fuentes Barrera sostuvo que el problema no está en utilizar la palabra “México” de manera aislada, sino en el significado que adquiere dentro de la denominación completa.

“… Lo relevante no es la palabra México considerada aisladamente sino el significado que adquiere dentro de la denominación completa, en el lenguaje común Somos México puede funcionar como una expresión abierta de pertenencia nacional…”

También señaló:

“… La identidad del partido termina construyéndose a partir de una expresión cuyo referente pertenece a toda la comunidad política en lugar de individualizar suficientemente esa opción dentro del sistema de pluralidad al que hace referencia el artículo 41 constitucional…”

TEPJF también ordena modificar emblema y colores

Además del nombre, la Sala Superior determinó que Somos México deberá cambiar su emblema, debido a las similitudes que presenta con los utilizados por los partidos locales Fuerza por México en Tlaxcala, Puebla y Baja California Sur.

La magistrada Claudia Valle Aguilasocho aclaró que la resolución no propone nombres específicos para sustituir a Somos México, pero sí establece que deberán realizarse modificaciones en sus elementos de identidad.

“… No se están sugiriendo nombres posibles, y lo que hace el proyecto es dejar en claro que el emblema, el color o colores sí pueden tener y tienen similitudes con el nombre y colores de otros partidos políticos…”

De esta manera, la fuerza política deberá realizar los cambios correspondientes antes del 31 de agosto de 2026.

Magistrado Reyes Rodríguez votó en contra

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra de la resolución, al considerar que los argumentos utilizados para ordenar los cambios resultan paternalistas.

Durante su intervención cuestionó que el uso del nombre y color rosa pudiera generar confusión entre los ciudadanos:

“… Somos México, color rosa ¿Confunde con México? ¿Con la Selección? ¿Con el eslogan que traía la playera? Yo tenía una playera blanca, había verde, había negra, rosa no había…”

Posteriormente, manifestó:

“… Decir que el ciudadano no puede, o bueno decir que el partido no puede, no debe, pues sí me parece paternalista, te vamos a proteger no vaya ser que te confundan con el país, no vaya a ser que no voten por ti, o vamos a proteger a los demás, no vaya a ser que voten todos por Somos México…”

Finalmente, la Sala Superior puntualizó que Somos México no tiene prohibido utilizar la palabra “México”. El partido podrá conservarla siempre que modifique la relación lingüística de su denominación para expresar pertenencia, finalidad, actuación o compromiso, sin presentarse como equivalente a la nación.

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