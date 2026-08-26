FIREL: éstas son las nuevas reglas para firmar trámites del Poder Judicial en línea

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Esto dice el DOF sobre la firma electrónica. Foto: Cuartoscuro/Shutterstock

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas reglas para la emisión, renovación, revocación o uso de la FIREL, la Firma Electrónica del Poder Judicial de la Federación. Te diremos cómo se podrá tramitar y qué hacer si caduca o se revoca.

La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación sirve como identificación y para firmar documentos dentro de los sistemas electrónicos del Órgano de Administración Judicial. En los casos previstos, tendrá los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa.

¿Cómo se podrá tramitar la FIREL? Éstas son las dos modalidades

Las personas físicas que quieran obtener la FIREL deberán contar con una CURP vigente. El trámite podrá realizarse en dos modalidades:

Presencial: con una vigencia de hasta cuatro años

con una vigencia de hasta cuatro años En línea: tendrá una vigencia de un año

Para hacer el trámite presencial, la persona deberá ingresar al Sistema Electrónico del Órgano de Administración Judicial, además de cargar los documentos que se necesitan:

Identificación oficial vigente

Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización

Comprobante de domicilio

Elegir fecha y hora

Acudir a uno de los módulos disponibles en el país

Ya en la cita se cotejarán los documentos y se tomarán los datos biométricos.

📜 DOF | ACTUALIZAN REGLAS PARA LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL



Este 26 de agosto de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo del Órgano de Administración Judicial que actualiza la regulación de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la… pic.twitter.com/XIBE5zinGQ — Revista Legislatura (@Rlegislatura) August 26, 2026

FIREL en línea: habrá un cambio importante a partir de 2028

El acuerdo establece que el trámite en línea requerirá contar previamente con un certificado obtenido de manera presencial. Para realizarlo será necesario tener una credencial para votar vigente y continuar el proceso mediante la aplicación móvil de la FIREL.

Sin embargo, esta condición comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2028. Hasta el 31 de diciembre de 2027, las personas podrán obtener por primera vez su certificado de FIREL en línea, siempre bajo los mecanismos de validación y seguridad establecidos.



¿Cómo renovar la FIREL y qué pasa si se pierde?

La renovación deberá realizarse durante los 30 días previos al vencimiento del certificado. Si no se renueva dentro de ese periodo, caducará y será necesario iniciar una nueva solicitud.

Además, un certificado obtenido en línea sólo podrá renovarse mediante la modalidad presencial.

En caso de pérdida o robo del certificado, contraseña o medios de acceso, la persona titular será responsable de solicitar su revocación y tramitar uno nuevo. Una vez revocado, el certificado ya no podrá utilizarse.

La FIREL podrá utilizarse para firmar demandas, promociones, recursos y otros documentos electrónicos en los asuntos y procedimientos previstos dentro del Poder Judicial de la Federación. El certificado será personal, único, intransferible y su uso será responsabilidad exclusiva de la persona titular.

El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los certificados emitidos antes de la entrada en vigor conservarán su vigencia hasta su fecha de expiración.

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