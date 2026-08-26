Inzunza deja la bancada de Morena y se declara senador independiente

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Senador fue acusado por EE. UU. de vínculos criminales. Foto: Cuartoscuro

El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares, anunció este miércoles su salida de la bancada de Morena en el Senado de la República y su decisión de continuar como legislador independiente.

La decisión ocurre en medio de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios y políticos de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Inzunza Cázares aseguró que su determinación responde a una “estricta convicción personal” y a su compromiso con la Constitución.

Al pueblo de Sinaloa:

Al pueblo de México: pic.twitter.com/dFxxoAMUnd — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 26, 2026

¿Por qué Inzunza dice que dejó Morena?

El ahora legislador independiente sostuvo que las acusaciones en su contra están motivadas por una estrategia de “lawfare” (guerra política) orquestada desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin que hasta ahora se hayan presentado pruebas en su contra.

Además aseguró que ha sido víctima de una “feroz campaña de calumnias” derivada de su denuncia sobre la presunta injerencia de agentes de la CIA en México, en contubernio con autoridades de Chihuahua.

El senador sinaloense fue electo por mayoría relativa en las elecciones de 2024, por lo que ocupa un escaño en representación de Sinaloa.

Inzunza dice que busca proteger a Morena

En su declaración, el legislador, quien se define como “abogado de sí mismo”, rechazó dar elementos a la “derecha conservadora” para cuestionar al movimiento de transformación.

Inzunza Cázares señaló que su decisión también busca evitar que los señalamientos en su contra sean utilizados para desacreditar al proyecto político de Morena.

En una carta dirigida al coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier Velazco, el legislador enfatizó que su salida de la bancada responde a una “estricta convicción personal” y a su compromiso con la Constitución, por encima de intereses partidistas.

¿Qué dijo Morena sobre la salida de Inzunza?

Hasta el momento, la dirigencia de Morena y el coordinador de la bancada en el Senado, Ignacio Mier Velazco, no han emitido una postura oficial sobre la decisión de Inzunza.

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