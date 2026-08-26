Santiago Nieto: carrera, cargos y polémicas del perfil de Morena para Querétaro

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Santiago Nieto, coordinador de la 4T en Querétaro. Foto: Cuartoscuro

Morena confirmó este miércoles a Santiago Nieto Castillo como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, un nombramiento que lo coloca como el principal perfil del partido rumbo a la elección de gobernador de 2027.

La designación ocurre como parte de la estrategia nacional del partido para fortalecer sus estructuras estatales de cara al próximo proceso electoral. Con ello, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se suma a la lista de coordinadores que Morena ha presentado en distintas entidades, una figura que históricamente ha servido como antesala de las candidaturas a las gubernaturas.

Más de dos décadas en cargos públicos

Abogado de profesión, Santiago Nieto ha desarrollado buena parte de su carrera dentro de instituciones electorales, de procuración de justicia y combate a la corrupción.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado destacan:

Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entre 2024 y 2026

entre 2024 y 2026 Encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo entre 2022 y 2024

entre 2022 y 2024 Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 2018 a 2021

de 2018 a 2021 Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) entre 2015 y 2017

entre 2015 y 2017 Magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Su paso por la UIF lo convirtió en una de las figuras más visibles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente por investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia financiera.

Su cercanía con la Cuarta Transformación

Aunque construyó buena parte de su carrera en organismos autónomos y electorales, Nieto se consolidó como una figura cercana a la Cuarta Transformación durante el sexenio de López Obrador.

Posteriormente, fue incorporado al gabinete ampliado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo nombró director general del IMPI al inicio de su administración.

Ahora buscará llevar a Morena a competir por una entidad que continúa siendo uno de los principales bastiones de oposición en el país.

La polémica boda que provocó su salida de la UIF

Uno de los episodios más conocidos de su trayectoria ocurrió en noviembre de 2021.

Ese año contrajo matrimonio con la consejera electoral Carla Humphrey en Antigua, Guatemala. La celebración generó controversia después de que autoridades reportaran la retención de 35 mil dólares en efectivo sin declarar a uno de los asistentes.

La polémica escaló hasta llegar al entonces presidente López Obrador, quien calificó el episodio como “escandaloso” por contradecir los principios de austeridad promovidos por su gobierno.

Días después, Nieto presentó su renuncia como titular de la UIF.

Sus diferencias con la Fiscalía

Durante su gestión al frente de la UIF también protagonizó varios desencuentros públicos.

Santiago Nieto afirmó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, lo presionó para que se disculpara por las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.

Además, después de dejar la UIF criticó públicamente lo que consideró una falta de seguimiento por parte de la Fiscalía General de la República a diversas denuncias por corrupción y lavado de dinero, incluidas algunas que involucraban al expresidente Enrique Peña Nieto.

Su confrontación con Cabeza de Vaca

Durante su etapa al frente de la UIF, Santiago Nieto impulsó investigaciones contra el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El caso derivó en una larga disputa política y legal. Mientras la UIF promovía acciones en su contra, el equipo legal del mandatario panista acusó a Nieto de fabricar pruebas y utilizar las instituciones con fines políticos, una confrontación que continuó en años posteriores con señalamientos públicos mutuos.

Acusaciones en Hidalgo

Su paso por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo también estuvo acompañado de señalamientos.

Entre ellos destaca una acusación realizada por Felipe Juárez, exfuncionario implicado en la llamada “Estafa Siniestra”, quien aseguró que Santiago Nieto le habría solicitado 3 millones de pesos para evitar acciones penales en su contra.

Nieto ha rechazado las acusaciones, mientras que el caso no ha derivado en una resolución judicial en su contra.

El reto de conquistar Querétaro

Con su nombramiento como coordinador estatal, Santiago Nieto enfrentará ahora uno de los desafíos políticos más importantes de su carrera.

Querétaro es uno de los pocos estados que Morena no ha logrado ganar en los ciclos electorales recientes y se mantiene como un bastión histórico de la oposición.

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