Día del Abuelo 2026: ¿por qué se celebra el 28 de agosto y qué actividades habrá en CDMX y Edomex?

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Foto: Shutterstock.

Este viernes 28 de agosto de 2026 se conmemora en México el Día del Abuelo, una fecha dedicada a reconocer a las personas mayores y su papel dentro de las familias y la sociedad. En Unotv.com te presentamos por qué se celebra el 28 de agosto y qué actividades habrá en CDMX y Edomex.

Aunque la celebración comenzó en el país en 1983, fue hasta 1998 cuando el 28 de agosto quedó establecido a nivel nacional como el entonces Día del Anciano, denominación que posteriormente cambió a Día Nacional del Adulto Mayor.

Más allá de los festejos, la fecha también permite poner atención en el proceso de envejecimiento de la población mexicana, un fenómeno que tendrá efectos en ámbitos como el mercado laboral, los sistemas de salud, las pensiones, las finanzas y la demanda de servicios.

¿Por qué se celebra el Día del Abuelo el 28 de agosto?

El origen de la conmemoración en México se remonta a 1983, cuando se realizó por primera vez un festejo para las personas mayores en la Ciudad de México. Un año después, la celebración llegó a Monterrey y posteriormente se extendió a otras entidades.

En 1998 se estableció en todo el país el 28 de agosto como Día del Anciano. Con el paso del tiempo, la denominación cambió a Día Nacional del Adulto Mayor y actualmente también es común que la fecha sea identificada como Día de los Abuelos.

El cambio en la manera de nombrar la fecha también responde a la necesidad de reconocer que no todas las personas mayores son abuelas o abuelos. La Secretaría de Salud ha señalado que el 28 de agosto corresponde al Día Nacional de las Personas Mayores.

Día del Abuelo: más que una celebración familiar

La fecha suele asociarse con reuniones familiares, comidas, regalos y actividades recreativas, pero también representa una oportunidad para hablar sobre las condiciones en las que viven las personas adultas mayores en México.

El envejecimiento de la población será uno de los principales cambios demográficos de las próximas décadas. Esto implica que aumentará la necesidad de servicios de salud, cuidados, transporte, espacios recreativos, inclusión laboral y mecanismos que permitan mantener la autonomía económica de las personas mayores.

La inclusión financiera es otro de los temas relacionados con esta etapa de la vida. La Condusef señala que alrededor de 17 millones de personas de 60 años y más viven en México, y destaca la importancia de que este sector tenga acceso a productos financieros que permitan recibir pensiones o apoyos, realizar pagos y administrar sus recursos.

¿Hay descuentos por el Día del Abuelo?

Los beneficios para las personas mayores no se limitan al 28 de agosto. Quienes cuentan con la credencial del Inapam pueden acceder durante el año a descuentos y beneficios con establecimientos y prestadores de servicios participantes.

El directorio oficial de beneficios 2026 contempla rubros como alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura, predial y agua, salud, transporte, vestido y hogar.

Entre los descuentos señalados en la información proporcionada para esta celebración se encuentran:

15% de descuento en Aeroméxico

5% en Panificadora Lecaroz

15% en el restaurante Bellini

10% en Porrúa

10% en la agencia de viajes Corazón Kurazao

Las promociones pueden cambiar de acuerdo con cada establecimiento, por lo que se recomienda consultar las condiciones antes de realizar una compra o reservar un servicio.

¿Es feriado el Día del Abuelo?

No. El 28 de agosto no es un día de descanso obligatorio en México, por lo que la fecha no implica la suspensión de actividades laborales ni genera, por sí misma, el pago doble de salario.

Se trata de una conmemoración que busca reconocer a las personas mayores y promover la convivencia, pero no forma parte de los días de descanso obligatorio establecidos por la legislación laboral.

¿Qué actividades habrá en CDMX por el Día del Abuelo?

En distintas alcaldías de la Ciudad de México se programaron actividades para las personas mayores durante este viernes y el fin de semana.

Iztacalco

El sábado 29 de agosto se realizará el festival “Vivan los Grandes Corazones de Plata”, en las Canchas del Lago de Ciudad Deportiva, puerta 6, cerca del Metro Ciudad Deportiva.

La jornada contempla música en vivo, pista de baile, actividades y presentaciones, entre ellas la participación de La Sonora Dinamita.

Azcapotzalco

El sábado 29 de agosto se realizará un Gran Baile de entrada gratuita en la explanada de la alcaldía.

La programación incluye música de la Orquesta Pérez Prado y la Danzonera Criolla de Adolfo Vega. Para ingresar será necesario recoger previamente el boleto en la Casa de Cultura Azcapotzalco.

Celebremos cada etapa de la vida. ❤️



Este 29 de agosto vivamos juntos el Gran Baile del Día Nacional de Nuestros Adultos Mayores. Música en vivo, baile y mucho ritmo



¡La entrada es libre! 💃🕺 pic.twitter.com/ExHemi5SVD — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) August 25, 2026

Benito Juárez

La alcaldía realiza el Cuarto Encuentro de Personas Mayores, con actividades deportivas y culturales.

La programación incluye opciones como tai chi y yoga, además de otras actividades que se desarrollan durante el 27 y 28 de agosto en la explanada principal.

🎉 ¡Tenemos una cita con nuestras personas mayores!



Este 27 y 28 de agosto acompáñanos en el 4.º Encuentro de Personas Mayores y disfruta de dos días llenos de música, talleres, conferencias y actividades para compartir.



¡Te esperamos! 💙 pic.twitter.com/ianAfsGe0c — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 26, 2026

Venustiano Carranza

Este viernes 28 de agosto habrá una jornada dedicada a las personas adultas mayores en la explanada de la alcaldía, a partir de las 10:00 horas.

El programa contempla música, baile y distintas presentaciones, incluido un homenaje a Juan Gabriel.

¿Qué actividades habrá en el Estado de México?

En el Estado de México también habrá opciones gratuitas para celebrar el Día de los Abuelos durante el fin de semana.

El Festival Cultural TransformARTE Día de los Abuelos se realizará el sábado 29 y domingo 30 de agosto en diferentes espacios culturales, con actividades como música, danza, teatro, talleres, cuentacuentos, exposiciones y cine.

La programación principal contempla actividades en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, además de la participación de Centros Regionales de Cultura.

Toluca

En el Centro Cultural Mexiquense de Toluca se contemplan espectáculos de música, danza y teatro, así como cuentacuentos, talleres y actividades en museos, la Biblioteca Pública Central Estatal y la Cineteca Mexiquense.

También habrá una exhibición de autos y bicicletas antiguas.

Este 29 y 30 de agosto, disfruta de un fin de semana en familia en #TransformARTE✨, un espacio para vivir el arte, la cultura, las artesanías y muchas sorpresas más.

👴🏽👵🏽 ¡Ven y sé parte de esta edición especial por el #DíaDeLosAbuelos!



📍 Centro Cultural Mexiquense, #Toluca. pic.twitter.com/WH2es6cDM1 — Secretaría de Cultura y Turismo (@CulturaEdomex) August 24, 2026

Texcoco

El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario tendrá talleres, presentaciones de huapango, danzas polinesias y folclóricas, proyecciones de cortometrajes y charlas para distintos públicos.

Ecatepec

En el Centro Cultural y Recreativo de Ecatepec también habrá actividades gratuitas el domingo 30 de agosto.

La jornada contempla danza, teatro, música, danzón, folclor, exposiciones, un conversatorio y una muestra artesanal.

Además, este año se contempla la participación de Centros Regionales de Cultura de distintos municipios del Estado de México, entre ellos Acambay, Apaxco, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Otumba, Tecámac, Tejupilco, Temascalcingo, Tenancingo, Texcoco y Ecatepec.

¿Cómo celebrar el Día del Abuelo?

La celebración no necesariamente requiere un gasto. Una comida familiar, una visita, acompañar a una persona mayor a realizar alguna actividad, escuchar sus historias o compartir una tarde pueden convertirse en formas de convivencia.

También existen opciones culturales y recreativas gratuitas o con descuentos mediante la credencial Inapam, por lo que el 28 de agosto puede servir como punto de partida para conocer los programas y servicios disponibles para las personas mayores durante todo el año.

El Día del Abuelo también permite recordar que el envejecimiento es un proceso que involucra a toda la sociedad. Las condiciones en las que vivirán las próximas generaciones de personas mayores dependerán de las decisiones que se tomen desde ahora en materia de salud, pensiones, empleo, cuidados, vivienda, movilidad e inclusión.

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