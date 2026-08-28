Caen los “Cerdos”: secuestraban y extorsionaban en Edomex e Hidalgo vestidos de policías

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Los “Cerdos” se hacían pasar por policías. Foto: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desmanteló al grupo delictivo autodenominado los “Cerdos”, presuntamente relacionado con secuestro exprés, extorsión y robo de vehículos, cuyos integrantes utilizaban uniformes y una unidad que simulaba ser de una corporación policial para interceptar a sus víctimas en el Estado de México (Edomex) e Hidalgo.

Como parte de distintas acciones operativas, agentes de la FGJEM cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Juan “N”, alias el “Cerdo”, presunto líder de la banda delictiva, así como a otros tres sujetos señalados como posibles integrantes de esta organización.

Así operaban los “Cerdos” vestidos de policías

Uno de los casos que permitió avanzar en las investigaciones ocurrió el 3 de agosto de 2026 en Axapusco. Según la Fiscalía mexiquense, Diego Bladimir “N” y otro individuo que ya fue vinculado a proceso habrían utilizado uniformes de policías municipales y una unidad que aparentaba ser oficial para detener a las víctimas.

Integrantes de la banda vestían como policías municipales. Foto: FGJEM

Los sujetos presuntamente les indicaron que realizarían una inspección de seguridad protocolaria, con lo que habrían generado la apariencia de una intervención policial legítima.

Después de interceptar a las víctimas, habrían llegado Óscar “N” y Raúl “N”, quienes presuntamente las amenazaron y les quitaron sus pertenencias. Además, las habrían obligado a realizar transferencias bancarias.

Mientras esperaban instrucciones de su supuesto jefe, uno de los implicados habría cometido violencia sexual contra una de las víctimas. Posteriormente, los presuntos integrantes del grupo habrían tomado el automóvil y liberado a las personas afectadas en el municipio de Axapusco.

La Fiscalía inició las investigaciones de campo y gabinete tras conocer los hechos. Con los datos obtenidos, el Ministerio Público identificó a los posibles responsables y obtuvo las respectivas órdenes judiciales.

La banda extorsionaba en Edomex e Hidalgo. Foto: FGJEM

¿Quiénes de la banda de los “Cerdos” fueron detenidos?

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas contra cuatro personas:

Juan “N”, alias el “Cerdo” , señalado como presunto líder de la banda criminal

, Diego Bladimir “N”

Óscar “N”

Raúl “N”

La FGJEM informó que Juan “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, mientras que Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N” fueron trasladados al penal de Otumba.

Los cuatro quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Además, la Fiscalía informó sobre la detención previa de Gabriel “N” y Deni “N”, investigados por su posible participación en el caso ocurrido el 3 de agosto en Axapusco. Ambos enfrentan un proceso legal por su probable intervención en secuestro exprés con fines de robo y violencia sexual.

A estos dos individuos también se les cumplimentó una orden de aprehensión, en reclusión, por su posible participación en otro robo de vehículo con violencia ocurrido en Axapusco.

¿Dónde operaba la banda los “Cerdos”?

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México señalan que el grupo delictivo tenía presencia en distintos municipios mexiquenses y también en Hidalgo.

La zona identificada por las autoridades comprende:

Axapusco

Ecatepec

Nopaltepec

San Martín de las Pirámides

Teotihuacán

Además de territorio hidalguense

Uno de los hechos investigados ocurrió el 13 de julio de 2026, cuando una persona circulaba en su vehículo por calles de Tecámac. De acuerdo con la indagatoria, Juan “N”, alias el “Cerdo”, y otros tres sujetos habrían interceptado a la víctima para someterla y quitarle el automóvil.

Los otros tres involucrados en ese hecho ya habían sido detenidos por un delito distinto, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

La dependencia también relaciona a los integrantes investigados con robo de vehículos, robo a casa habitación, secuestro exprés y violación, además de los delitos por los cuales fueron cumplimentadas las órdenes de aprehensión recientes.

¿De qué delitos acusan a los detenidos?

Las órdenes judiciales contra los cuatro señalados corresponden a distintos hechos. Una de ellas fue emitida por robo de vehículo con violencia, mientras que las otras tres están relacionadas con secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

La Fiscalía mexiquense precisó que las personas detenidas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.

De acuerdo con la información de la dependencia, el delito de robo de vehículo con violencia podría alcanzar una pena de hasta 39 años de prisión, mientras que las sanciones correspondientes a secuestro exprés con fines de robo y extorsión podrían llegar hasta los 100 años, conforme a las circunstancias y determinaciones del proceso.

La Fiscalía mexiquense mantiene abiertas las investigaciones para establecer si los señalados están relacionados con otros hechos delictivos. Para ello, pidió a posibles víctimas que reconozcan a alguno de los detenidos que presenten una denuncia mediante los canales oficiales de la institución.

La Fiscalía puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el teléfono 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex, disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android.

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