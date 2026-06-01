Día del Padre 2026: Cuándo se celebra en México y por qué cambia de fecha cada año

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Foto: Getty Images

El Día del Padre se celebrará el próximo 21 de junio de este 2026 en México, siendo una festividad surgida en Estados Unidos y cuya celebración cambia cada año.

El Día del Padre se trata de una de las celebraciones familiares más importantes en México. Sin embargo, a diferencia del Día de las Madres, no se festeja en una fecha fija.

Y es que, esta conmemoración se realiza el tercer domingo de junio de cada año. Para este 2026, el Día del Padre celebrará el domingo 21 de junio.

La fecha no está considerada como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

Día del Padre en los próximos años

2026: domingo 21 de junio

2027: 20 de junio

2028: 18 de junio

2029 17 de junio

2030 16 de junio

Origen del Día del Padre en México

La diseñadora y empresaria, Sonora Smart Dodd, promovió esta celebración en Estados Unidos en honor a su padre, el veterano de la guerra civil William Jackson Smart, quien crió solo a sus hijos.

De acuerdo con archivos históricos, Sonora Smart propuso festejar el Día del Padre el 5 de junio de cada año, coincidiendo con el cumpleaños de su progenitor.

Sin embargo, el primer festejo se pospuso para el tercer domingo de junio de 1910 a petición de grupos religiosos de Washington, quienes expusieron que no tendrían tiempo suficiente para preparar la celebración si se realizaba a inicios de mes.

En los años siguientes, quedó instaurado que el festejo se realice durante el tercer domingo de junio.

De igual forma, varios países adoptaron la misma celebración. En México, el Día del Padre comenzó a festejarse a partir de la segunda mitad del siglo XX.

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