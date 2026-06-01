Última semana de mayo registra 295 homicidios; Guanajuato encabeza cifras con 33

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Foto: Especial

Durante la última semana de mayo de 2026, México registró 295 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 33 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 134 homicidios en el país: 36 casos el viernes 29 de mayo, 43 el sábado 30 y 55 el domingo 31.

La SSPC registró 295 asesinatos entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo de 2026, lo que representa una disminución de 2.96% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 304 casos.

Durante el periodo señalado, la entidad que concentró el mayor número de homicidios fue:

Guanajuato: 33

Homicidios por día y estados con más denuncias

25 de mayo: 35

Guanajuato: 5

Baja California: 3

Sonora: 3

26 de mayo: 37

Oaxaca: 5

Guanajuato: 4

Puebla: 3

27 de mayo: 56

Colima: 8

Sinaloa: 7

Guanajuato: 6

28 de mayo: 33

Estado de México: 4

Guanajuato: 3

Baja California: 3

29 de mayo: 36

Estado de México: 5

Sinaloa: 4

Guanajuato: 3

30 de mayo: 43

Guanajuato: 8

Sinaloa: 5

Michoacán: 5

31 de mayo: 55

Baja California: 7

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

Total en la semana: 295

En redes sociales surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se contabilizaron los homicidios en la semana referida.

El director del diario Noroeste, Adrián López, aseguró que en Sinaloa se habrían registrado 14 muertes violentas el domingo 31 de mayo, aunque la Fiscalía estatal reportó únicamente cuatro al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Según señaló, algunos casos fueron clasificados bajo otras categorías o no fueron incluidos en el reporte oficial, por lo que acusó una posible subestimación de las cifras de violencia.

Ayer hubo 14 muertes violentas en Sinaloa pero la @FiscaliaSinaloa reportó sólo 4 al @SESNSP: 2 tercios menos.



– No contó el asesinato del comandante Juan Pedro de la Policía Estatal. Lo clasificó como “homicidio por agresión a la autoridad”.



– No contó los 7 internos… pic.twitter.com/wy8CqgH4k0 — Adrián López (@AdrianLopezMX) June 1, 2026

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 38 mil 667 homicidios.

Guanajuato sigue encabezando cifras

Guanajuato volvió a liderar las cifras semanales de homicidios en México, al registrar 33 casos de este delito.

Los días con mayor número de casos reportados en la entidad fueron el sábado 30 de mayo, con ocho, y el miércoles 27 con seis.

El domingo 31 de mayo se reportó el asesinato de un padre de familia y su hijo, quienes atendían un puesto de comida en el municipio de Valle de Santiago.

Un día antes, el sábado 30 de mayo, un hombre fue asesinado a balazos cuando viajaba con su familia en un vehículo en el municipio de Celaya.

¿Cuántos homicidios se contabilizaron en mayo?

Del 1 al 31 de mayo en México se contabilizaron 1,318 homicidios.

Los estados que concentraron el mayor número de casos, en el mes citado, fueron los siguientes:

Guanajuato: 126

Sinaloa: 112

Baja California: 89

Estado de México: 85

Veracruz: 70

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 7 mil 313 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 669, seguido por Baja California con 584 y Chihuahua con 517.

Guanajuato: 669

Baja California: 548

Chihuahua: 517

Sinaloa: 508

Estado de México: 452

Morelos: 425

Veracruz: 406

Guerrero: 381

Oaxaca: 338

CDMX: 334

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 19

Baja California Sur: 18

San Luis Potosí: 15

Durango: 13

Yucatán: 12

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