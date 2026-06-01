Lista completa de estados que están en paro nacional de la CNTE
Miles de docentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) participan este lunes 1 de junio en una jornada nacional de protestas que contempla marchas, concentraciones, bloqueos y suspensión de actividades en distintas regiones del país. Las acciones fueron convocadas para exigir cambios en el sistema de pensiones, mejoras salariales y modificaciones a disposiciones relacionadas con el sector educativo.
La movilización tiene presencia en más de 30 entidades y se desarrolla de manera simultánea tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en diversas capitales estatales. Como parte de la estrategia nacional, algunos contingentes viajaron a la capital del país para sumarse a una marcha masiva, mientras que otros permanecieron en sus estados para realizar manifestaciones locales.
¿En qué estados habrá movilizaciones de la CNTE?
- Aguascalientes: Sección 1
- Baja California: Sección 2
- Baja California Sur: Sección 3
- Campeche: Sección 4
- Chiapas: Secciones 7 y 40
- Chihuahua: Sección 8
- Ciudad de México: Secciones 9, 10, 11 y 60
- Colima: Secciones 6 y 39
- Durango: Sección 12
- Estado de México: MMCRE y CCL Valle de México Sección 36
- Guanajuato: Sección 13
- Guerrero: Sección 14
- Hidalgo: Sección 15
- Jalisco: Secciones 16 y 47
- Michoacán: Sección 18
- Morelos: Sección 19
- Nayarit: Sección 20
- Nuevo León: Sección 21
- Oaxaca: Sección 22
- Puebla: Sección 23
- Querétaro: Sección 24
- Quintana Roo: Sección 25
- San Luis Potosí: Sección 26
- Sinaloa: Sección 27
- Sonora: Sección 28
- Tabasco: Sección 29
- Tamaulipas: Sección 30
- Tlaxcala: Sección 31
- Veracruz: MMPV y Sección 32
- Yucatán: Sección 33
- Zacatecas: Secciones 34 y 58
- Comarca Lagunera: Sección 35
Además de las marchas, en algunos estados se prevé la suspensión temporal de actividades escolares y la realización de asambleas informativas, plantones y bloqueos en puntos estratégicos.
- La CNTE sostiene que las movilizaciones forman parte de una jornada nacional para mantener vigentes sus demandas relacionadas con las condiciones laborales del magisterio y el régimen de pensiones.
Ciudades programan concentraciones desde las primeras horas del día
Las actividades comenzaron desde la mañana en diferentes puntos del país. En Mérida, Yucatán, los docentes fueron convocados frente al Palacio de Gobierno; mientras que en Villahermosa, Tabasco, la concentración se programó en la Plaza de Armas.
En Nuevo León, integrantes del movimiento se reunieron en la Macroplaza de Monterrey, mientras que en Sinaloa se contemplaron encuentros simultáneos en Los Mochis y Culiacán.
Por otra parte, en Chihuahua se organizó una movilización desde la Caseta Sacramento; en Guadalajara, Jalisco, el punto de reunión fue la Plaza de Armas; y en Puebla se convocó a una concentración en el Zócalo de la ciudad.
Las actividades también incluyen eventos programados durante la tarde, como ocurre en Durango, donde se prevé una marcha desde el Monumento a Francisco Villa.
CDMX concentra la principal protesta del movimiento magisterial
La CDMX será nuevamente el centro de las movilizaciones nacionales. Los integrantes de la CNTE mantienen presencia en el Centro Histórico y tienen previsto avanzar hacia la Plaza de la Constitución como parte de las actividades de protesta.
Debido al desplazamiento de contingentes, autoridades capitalinas advirtieron posibles afectaciones en algunas de las avenidas más transitadas de la ciudad.
- Entre los puntos donde podrían registrarse complicaciones para la circulación se encuentran Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, la calle 5 de Mayo y el circuito de la Plaza de la Constitución.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes de tránsito y considerar rutas alternas para evitar retrasos en sus traslados.
La jornada de movilizaciones forma parte de las acciones que el magisterio disidente ha mantenido en las últimas semanas para presionar a las autoridades federales en torno a sus demandas laborales y educativas.
¿Qué pide la CNTE?
Entre las principales exigencias de la CNTE están:
- La derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, porque aseguran que afectó las pensiones y jubilaciones de los maestros. Buscan regresar a un sistema solidario y jubilarse por años de servicio
- La eliminación de la reforma educativa impulsada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador
- Un aumento salarial del 100%, ya que consideran que el incremento del 9% anunciado por el Gobierno en realidad representa cerca de 4% directo al salario
- La desaparición del sistema USICAMM, mecanismo de evaluación y promoción docente que califican como injusto
- Reinstalación de maestros cesados y apertura de una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum
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