Lista completa de estados que están en paro nacional de la CNTE

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CNTE de diversos estados en jornada nacional de protestas. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Miles de docentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) participan este lunes 1 de junio en una jornada nacional de protestas que contempla marchas, concentraciones, bloqueos y suspensión de actividades en distintas regiones del país. Las acciones fueron convocadas para exigir cambios en el sistema de pensiones, mejoras salariales y modificaciones a disposiciones relacionadas con el sector educativo.

La movilización tiene presencia en más de 30 entidades y se desarrolla de manera simultánea tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en diversas capitales estatales. Como parte de la estrategia nacional, algunos contingentes viajaron a la capital del país para sumarse a una marcha masiva, mientras que otros permanecieron en sus estados para realizar manifestaciones locales.

¿En qué estados habrá movilizaciones de la CNTE?

Aguascalientes: Sección 1

Baja California: Sección 2

Baja California Sur: Sección 3

Campeche: Sección 4

Chiapas: Secciones 7 y 40

Chihuahua: Sección 8

Ciudad de México: Secciones 9, 10, 11 y 60

Colima: Secciones 6 y 39

Durango: Sección 12

Estado de México: MMCRE y CCL Valle de México Sección 36

Guanajuato: Sección 13

Guerrero: Sección 14

Hidalgo: Sección 15

Jalisco: Secciones 16 y 47

Michoacán: Sección 18

Morelos: Sección 19

Nayarit: Sección 20

Nuevo León: Sección 21

Oaxaca: Sección 22

Puebla: Sección 23

Querétaro: Sección 24

Quintana Roo: Sección 25

San Luis Potosí: Sección 26

Sinaloa: Sección 27

Sonora: Sección 28

Tabasco: Sección 29

Tamaulipas: Sección 30

Tlaxcala: Sección 31

Veracruz: MMPV y Sección 32

Yucatán: Sección 33

Zacatecas: Secciones 34 y 58

Comarca Lagunera: Sección 35

Además de las marchas, en algunos estados se prevé la suspensión temporal de actividades escolares y la realización de asambleas informativas, plantones y bloqueos en puntos estratégicos.

La CNTE sostiene que las movilizaciones forman parte de una jornada nacional para mantener vigentes sus demandas relacionadas con las condiciones laborales del magisterio y el régimen de pensiones.

Ciudades programan concentraciones desde las primeras horas del día

Las actividades comenzaron desde la mañana en diferentes puntos del país. En Mérida, Yucatán, los docentes fueron convocados frente al Palacio de Gobierno; mientras que en Villahermosa, Tabasco, la concentración se programó en la Plaza de Armas.

En Nuevo León, integrantes del movimiento se reunieron en la Macroplaza de Monterrey, mientras que en Sinaloa se contemplaron encuentros simultáneos en Los Mochis y Culiacán.

Por otra parte, en Chihuahua se organizó una movilización desde la Caseta Sacramento; en Guadalajara, Jalisco, el punto de reunión fue la Plaza de Armas; y en Puebla se convocó a una concentración en el Zócalo de la ciudad.

Las actividades también incluyen eventos programados durante la tarde, como ocurre en Durango, donde se prevé una marcha desde el Monumento a Francisco Villa.

CDMX concentra la principal protesta del movimiento magisterial

La CDMX será nuevamente el centro de las movilizaciones nacionales. Los integrantes de la CNTE mantienen presencia en el Centro Histórico y tienen previsto avanzar hacia la Plaza de la Constitución como parte de las actividades de protesta.

Debido al desplazamiento de contingentes, autoridades capitalinas advirtieron posibles afectaciones en algunas de las avenidas más transitadas de la ciudad.

Entre los puntos donde podrían registrarse complicaciones para la circulación se encuentran Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, la calle 5 de Mayo y el circuito de la Plaza de la Constitución.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes de tránsito y considerar rutas alternas para evitar retrasos en sus traslados.

La jornada de movilizaciones forma parte de las acciones que el magisterio disidente ha mantenido en las últimas semanas para presionar a las autoridades federales en torno a sus demandas laborales y educativas.

¿Qué pide la CNTE?

Entre las principales exigencias de la CNTE están:

La derogación de la L ey del ISSSTE de 2007 , porque aseguran que afectó las pensiones y jubilaciones de los maestros . Buscan regresar a un sistema solidario y jubilarse por años de servicio

de la L , porque aseguran que afectó las y de los . Buscan regresar a un y por La eliminación de la reforma educativa impulsada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador

Un aumento salarial del 100%, ya que consideran que el incremento del 9% anunciado por el Gobierno en realidad representa cerca de 4% directo al salario

La desaparición del sistema USICAMM , mecanismo de evaluación y promoción docente que califican como injusto

, mecanismo de evaluación y promoción docente que califican como injusto Reinstalación de maestros cesados y apertura de una mesa de diálogo directa con la presidenta Claudia Sheinbaum

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