La mañanera de Claudia Sheinbaum, 1 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 1 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 1 de junio de 2026
Concluye la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Presentación de la sección Humanismo mexicano.
Critica que tanto el Partido Acción Nacional (PAN) como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se hayan opuesto a la la propuesta de revisión de candidatos para las elecciones de 2027.
Puntualiza que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa se dio apertura en gran medida a las agencias estadounidenses, algo que, afirma, disminuyó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque prevaleció.
La presidenta señala que siempre quedará la duda si la guerra contra el narco fue una idea de Felipe Calderón o del Gobierno de Estados Unidos, ya sea por el expresidente Barack Obama o por las agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Hizo un llamado a los legisladores a no temer un eventual retiro de visa por los posicionamientos que expresen en el ejercicio de sus funciones.
Enfatiza que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra contra el narcotráfico aún cuando en sus filas tenía a alguien con nexos con el crimen organizado, refiriéndose a Genaro García Luna, quien fungió como secretario de Seguridad Pública.
Critica que Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa sean los nuevos voceros del Partido Acción Nacional (PAN), haciendo una clara referencia al respaldo que le dieron a la gobernadora Maru Campos.
Recuerda que ambos fueron parte del supuesto fraude electoral de 2006, cuando Calderón Hinojosa se alzó con el triunfo frente a Andrés Manuel López Obrador.
Marath Bolaños destaca que en materia de empleo en lo que va al 30 de abril de 2026, hay registro de 22 millones 748 mil puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Además, señala que de abril de 2025 a abril de 2026 hubo un incremento de 330 mil 935 puestos de trabajo.
Adelanta que a partir del próximo miércoles, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, iniciará con las conferencias de derecho de réplica, en donde presentará cómo se articulan las campañas digitales en contra de su administración.
Al ser cuestionada sobre los resultados de las elecciones en Colombia, señala que es importante dar seguimiento a las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro en torno al conteo de votos. Precisa que todo se definirá en la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.
La presidenta precisa que la presencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) fue para dar información sobre la presencia de agentes estadounidenses en México, más no porque esté imputada. Descarta que se trate de un asunto político.
Afirma que, ante lo que calificó como intentos de injerencia de sectores de la derecha estadounidense en asuntos políticos de México, la respuesta debe centrarse en la información y la vía diplomática.
Da lectura a fragmentos de la encíclica del Papa León XIV relacionados con el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial.
Sheinbaum Pardo insta a padres y madres de familia a supervisar el contenido que consumen niñas, niños y adolescentes en redes sociales, al advertir sobre la circulación de información falsa en estas plataformas.
Agrega que la desinformación que circula en el entorno digital también impacta el ámbito político, al influir en la percepción de la ciudadanía sobre distintos temas de interés público.
Enfatiza que no cree que el presidente Donald Trump sea quien esté encabezando la ofensiva en contra del Gobierno de México y de su administración, sugiere que la derecha de Estados Unidos y de México son los que se están uniendo.
Destaca que la relación entre México y Estados Unidos debe seguir, siempre y cuando se respete la soberanía del país.
“Somos muy claros, con lo que no estamos de acuerdo, es la injerencia”, señala.
Adelanta que el próximo miércoles 3 de junio se reunirá con productores para acordar bajar el costo del jitomate
La mandataria federal afirma que hay pláticas entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP) para la solución, en lo que se pueda, de las demandas de los maestros y maestras.
En su intervención en la mañanera, Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), detalla que el programa La Clínica es Nuestra, orientado al fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y los servicios de las unidades de salud, ha beneficiado a 635 centros médicos, en favor de 13 millones 297 mil 762 derechohabientes.
En su intervención en la mañanera, Pamela López Ruiz, titular de La Escuela Es Nuestra, presenta los avances del programa.
Señala que para 2026 se prevé atender a 73 mil 811 escuelas con una inversión de 26 mil millones de pesos, lo que beneficiará a 8.9 millones de alumnos.
Además, resalta que el programa presenta un avance del 99% en la realización de asambleas y del 97% en la distribución de tarjetas.
Precisa que la meta del programa para este 2026 es atender a cerca de 500 mil jóvenes, actualmente hay un avance de 362 mil jóvenes, equivalente a 72%.
Menciona que en el bimestre mayo-junio, iniciaron capacitación 35 mil jóvenes el 4 de mayo, el último pago se entregó el pasado 28 de mayo y este 1 de junio se incorporarán 36 mil jóvenes.
En su intervención en la mañanera, Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, presenta los avances y resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Precisa que el programa ha beneficiado, de 2019 a la fecha, 3.5 millones de jóvenes. La inversión ha sido de 168 mil millones de pesos, recursos que se han entregado de manera directa y sin intermediarios.
Destaca lo siguiente en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum:
– Se han atendido a 561 mil jóvenes
– Siete de cada 10 ocupados en estudio o trabajo
– Inversión de 37 mil millones de pesos
La funcionaria menciona que las personas que se hayan registrado el pasado mes de abril a las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, recibirán su tarjeta del 15 al 21 de junio, por lo que pide estar alerta a los teléfonos de contacto proporcionados.
Además, anuncia que habrá nuevo registro para ambas pensiones del 22 al 28 de junio, en un horario de 10 am a 16 horas.
En su intervención en la mañanera, Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, presenta los avances de las pensiones y programas de Bienestar del Gobierno de México.
Señala que la Pensión de las Personas Adultas Mayores cuenta con 13 millones 619 mil 433 derechohabientes, con una inversión social en 2026 de 526 mil 508 millones de pesos.
Sobre la Pensión Mujeres Bienestar, indica que hay 2 millones 735 mil 776 beneficiarias, con una inversión de 56 mil 969 millones de pesos.
Respecto a la Pensión de las Personas con Discapacidad, tiene un millón 836 mil 582 derechohabientes, con una inversión de 36 mil 266 millones de pesos.
Precisa que el programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras cuenta con 217 mil 563 beneficiarias, con una inversión de 3 mil 212 millones de pesos.
En tanto, del programa Sembrando Vida, indica que hay 416 mil 860 derechohabientes, con una inversión 40 mil 664 millones de pesos.
La funcionaria destaca que hay un total de 18 mil 826 millones 240 derechohabientes de todas las pensiones y programas de Bienestar, con un inversión en 2026 de 663 mil 719 millones de pesos.
Por último, anuncia los consejos de la semana de Profeco.
Sobre el seguimiento a la comercialización de boletos para eventos masivos y deportivos, señala que las empresas boleteras son un sector prioritario para la vigilancia de la Profeco debido a su impacto económico y alcance entre la población.
Detalla que el protocolo de actuación para este sector contempla cuatro fases: monitoreo formal, análisis de hallazgos, exhorto o requerimiento y, en caso de detectar irregularidades, el inicio de un procedimiento por infracción a la ley.
Respecto a la venta de boletos correspondiente al partido Pumas vs Cruz Azul, menciona que se implementó una revisión en plataformas de internet utilizando usuarios simulados.
Anuncia, además, la apertura de procedimientos legales contra plataformas de reventa de boletos por anunciar entradas antes de que existan ventas oficiales, lo que representa una posible infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Además, da a conocer los precios promedio de la canasta básica.
Recuerda que el 29 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la firma de la renovación del acuerdo con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio para garantizar la Canasta PACIC en menos de 910 pesos, reafirmando el compromiso con la economía de las y los mexicanos.
Presenta, en esta ocasión, los precios promedios del diésel.
Menciona que hasta el domingo 31 de mayo, el 69.3% de las estaciones de servicio en el país comercializan el diésel a un precio menor de 27 pesos por litro, el 8.6% de 27.01 a 27.50 pesos por litro, mientras que el 22.1% restante a más de 27.50 pesos por litro.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que México se encuentra dentro del top 5 de los países del Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con precios de combustible más competitivos (litro/dólar)
Se presenta un video sobre lo acontecido ayer en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México y en 30 estados de la República Mexicana con motivo de los dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Presentación de un video sobre lo acontecido ayer con motivo de los dos años de su triunfo electoral
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentará los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos
– Avances de los programas del Bienestar
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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