La mañanera de Claudia Sheinbaum, 1 de junio de 2026

En su intervención en la mañanera, Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, presenta los avances de las pensiones y programas de Bienestar del Gobierno de México.

Señala que la Pensión de las Personas Adultas Mayores cuenta con 13 millones 619 mil 433 derechohabientes, con una inversión social en 2026 de 526 mil 508 millones de pesos.

Sobre la Pensión Mujeres Bienestar, indica que hay 2 millones 735 mil 776 beneficiarias, con una inversión de 56 mil 969 millones de pesos.

Respecto a la Pensión de las Personas con Discapacidad, tiene un millón 836 mil 582 derechohabientes, con una inversión de 36 mil 266 millones de pesos.

Precisa que el programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras cuenta con 217 mil 563 beneficiarias, con una inversión de 3 mil 212 millones de pesos.

En tanto, del programa Sembrando Vida, indica que hay 416 mil 860 derechohabientes, con una inversión 40 mil 664 millones de pesos.

La funcionaria destaca que hay un total de 18 mil 826 millones 240 derechohabientes de todas las pensiones y programas de Bienestar, con un inversión en 2026 de 663 mil 719 millones de pesos.