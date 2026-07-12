Programa de Vivienda para el Bienestar beneficiará a 11.5 millones de familias; entregan primeras casas en Durango

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Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Gómez Palacio, Durango, un evento del Programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual el Gobierno federal proyecta beneficiar a 11.5 millones de familias durante el sexenio con distintas acciones relacionadas con vivienda.

De acuerdo con lo informado, el programa contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda, la reestructuración de 5.1 millones de créditos, la entrega de un millón de escrituras y 1.8 millones de créditos para trabajadores que perciben más de dos salarios mínimos.

Durango prevé construir 25 mil viviendas

Durante el evento, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en Durango la meta es construir 25 mil viviendas, con una inversión superior a 15 mil millones de pesos. Precisó que 15 mil 300 viviendas ya están contratadas y que este año se prevé iniciar otras 10 mil, con el objetivo de cumplir la meta establecida para la entidad.

Asimismo, señaló que, a nivel nacional, al Infonavit le corresponde la construcción de 1.2 millones de viviendas, de las cuales ya se cuenta con 500 mil, equivalente al 40% de avance de esa meta.

Anuncian apoyo para infraestructura en Gómez Palacio

En el acto también se entregaron 48 viviendas del conjunto habitacional Casablanca.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, indicó que el programa contempla 9.7 millones de acciones en materia de vivienda, mejoramiento, regularización de escrituras y reestructura de créditos, con un alcance estimado de 38.8 millones de personas.

Además, la presidenta anunció que el Gobierno federal trabajará de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales para apoyar en la rehabilitación del sistema de drenaje de Gómez Palacio.