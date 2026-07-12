Sheinbaum responde a CNTE: evaluación docente se consultará con maestros y no habrá tratos “en lo oscurito”

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Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que cualquier cambio al modelo de evaluación docente será consultado con todos los maestros del país. Además, descartó acuerdos con un grupo en particular. La mandataria respondió así a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se manifestaron durante un acto en Río Grande, Zacatecas.

Durante la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum sostuvo que la modificación al sistema de evaluación no será producto de negociaciones privadas, sino de una consulta nacional en las escuelas. La gira por Zacatecas se realizó casi un mes después de que la presidenta cancelara una visita a la entidad por movilizaciones del magisterio disidente.

Ser la primera mujer presidenta significa reconocer a las mujeres mexicanas: a las que nos abrieron camino, a las que hoy sostienen a sus familias y comunidades con su trabajo cotidiano, y a las niñas y jóvenes que construirán el México del mañana.



Una forma de hacerlo es… pic.twitter.com/0zVvCyzKrl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 12, 2026

Sheinbaum descarta negociación con la CNTE sobre evaluación docente

Ante las demandas de la CNTE para modificar el sistema de evaluación docente, que actualmente regula la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), la presidenta afirmó que consultará la decisión directamente con el magisterio.

Nada de una negociación allá en lo oscurito con unos cuantos. Preguntemos a todos los maestros de México. Eso se llama democracia.

La mandataria reiteró que el proceso se realizará escuela por escuela. Según lo mencionado, con el objetivo de conocer la opinión de los docentes antes de tomar una decisión sobre posibles cambios.

Defiende aumentos salariales y basificaciones

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum respondió a un grupo de maestros que aseguró que las condiciones laborales han empeorado. Por ello, la presidenta defendió que, durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, el salario de los maestros ha aumentado 10% cada año.

A su vez, recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó la reforma educativa impulsada durante la gestión de Enrique Peña Nieto y señaló que ahora los docentes tienen acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Además, indicó que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador fueron basificados más de un millón de maestros, mientras que en el actual gobierno continúa el proceso con 200 mil docentes más.

Retoma gira por Zacatecas

La visita de Sheinbaum a Zacatecas se realizó luego de que el pasado 13 de junio suspendiera una gira por la entidad debido al anuncio de movilizaciones de la CNTE y de productores.

En el evento estuvieron presentes el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

La visita de nuestra presidenta @Claudiashein a Río Grande llena de esperanza a Zacatecas y refrenda el compromiso de seguir construyendo un país con mayor justicia y bienestar.



La entrega de la Pensión Mujeres Bienestar reconoce la fuerza, el trabajo y la invaluable aportación… pic.twitter.com/hPzbcQp4IN — David Monreal Ávila (@DavidMonrealA) July 12, 2026

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