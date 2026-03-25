Trabajadores y jubilados irrumpen en San Lázaro por reforma a “pensiones doradas”

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Manifestantes toman San Lázaro por reforma a pensiones doradas. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresaron a las instalaciones de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, para manifestar su rechazo a la iniciativa que busca limitar las llamadas pensiones doradas.

Los manifestantes accedieron a la zona de recepción de accesos, donde se reportaron daños a equipo de cómputo, mientras intentaban avanzar hacia el Pleno legislativo.

Protesta contra reforma al artículo 127

La movilización se da en el contexto de la discusión de una reforma al artículo 127 constitucional, la cual busca establecer límites a las pensiones de altos funcionarios públicos.

Los inconformes, entre ellos personal de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro, señalaron que la medida podría afectar sus derechos laborales y prestaciones adquiridas.

Manifestantes intentaron llegar al Pleno

Durante la protesta, los trabajadores intentaron avanzar hacia el salón de sesiones para expresar directamente su desacuerdo con el dictamen.

De acuerdo con los reportes, algunos de los participantes señalaron que las modificaciones impactarían percepciones que, en ciertos casos, pueden alcanzar hasta un millón de pesos mensuales, dentro del esquema de las denominadas pensiones doradas.

Gobierno respalda eliminación de pensiones elevadas

En paralelo, el Gobierno federal informó sobre la aprobación en el Senado de medidas para eliminar las pensiones elevadas en el sector público.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea que las jubilaciones de altos mandos no superen el 50% del salario presidencial, en concordancia con los límites constitucionales.

Reforma busca regular remuneraciones en el sector público

La iniciativa forma parte de una política para ajustar las remuneraciones de servidores públicos y evitar percepciones superiores a lo establecido por la Constitución.

Mientras el debate continúa en el Congreso, las protestas reflejan la inconformidad de trabajadores que consideran que la reforma podría afectar beneficios previamente establecidos.

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