Diputados entrevistan a aspirantes para dirigir la ASF

Agustín Caso Raphael, exauditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), acudió este jueves a la Cámara de Diputados para participar en el proceso de entrevistas rumbo a la elección del nuevo titular del organismo. Caso fue uno de los 92 aspirantes convocados para exponer su perfil ante los legisladores.

El exfuncionario es recordado por haber encabezado en 2019 la auditoría que estimó en 331 mil millones de pesos el costo de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, una cifra que posteriormente fue cuestionada y ajustada por el actual auditor superior, David Colmenares Páramo.

Entrevistas en Diputados para elegir titular de la ASF

Durante su participación, Agustín Caso reiteró la cifra presentada en la auditoría sobre la cancelación del NAIM, y señaló que el cálculo incluyó aspectos como la deuda generada por la emisión de bonos, elemento que —según explicó— no fue considerado en otras estimaciones oficiales que ubicaban el costo en 110 mil millones de pesos.

El exauditor aseguró que ese señalamiento fue el motivo de su salida de la ASF en 2019. También afirmó que la deuda derivada de ese proyecto seguirá pagándose durante varios años.

Según expuso, se trata de compromisos financieros que podrían cubrirse hasta 2047, por lo que el impacto económico continuará para futuras generaciones.

Posturas sobre reelección en la Auditoría Superior

En sus declaraciones, Caso Rafael también se pronunció sobre la posible reelección del actual auditor superior, David Colmenares, quien acudirá este viernes a entrevista ante los diputados como parte del mismo proceso.

El aspirante consideró que los auditores no deberían reelegirse, al señalar que un periodo de ocho años ya representa un tiempo amplio para dirigir la institución.

También expresó críticas sobre el desempeño reciente de la Auditoría Superior de la Federación, al señalar que, en su opinión, la institución ha reducido su efectividad en el cumplimiento de sus funciones de fiscalización de la cuenta pública.

Además de Colmenares, otro de los perfiles que comparecerá ante la Cámara de Diputados es Juan José Serrano Mendoza, quien fue Contralor General de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum.

La Cámara de Diputados continuará con el proceso de entrevistas en los próximos días como parte del procedimiento para designar al próximo titular de la ASF.

