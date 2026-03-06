INE garantiza seguridad del Padrón Electoral y datos de votantes: Guadalupe Taddei

GENERANDO AUDIO...

INE asegura protección del Padrón Electoral. Foto: Cuartoscuro

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que mantiene controles de seguridad para impedir el acceso o transferencia de los datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, incluso cuando participan empresas internacionales en la producción de la credencial para votar.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que las áreas técnicas del organismo han protegido los datos personales de la ciudadanía durante más de una década en todos los procesos electorales.

INE garantiza protección del Padrón Electoral y datos personales

Taddei Zavala explicó que, aunque compañías internacionales participan en la producción de la credencial para votar, el Instituto mantiene mecanismos que impiden el acceso directo a la base de datos del Padrón Electoral.

Durante el actual proceso también participa Talleres Gráficos de México, institución que ha colaborado históricamente con el INE en la impresión de boletas. La consejera presidenta aclaró que esta colaboración no representa un conflicto de interés, ya que existen mecanismos de vigilancia y protección de la información establecidos por el Instituto y los partidos políticos.

Además, indicó que la participación de instituciones del Estado en tareas logísticas y de seguridad no compromete la autonomía ni la independencia del organismo electoral. Por ello, el INE señala que continuará fortaleciendo los mecanismos de protección del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. Además, presentarán informes que mantengan la confianza de la ciudadanía en el resguardo de sus datos.

Consejera electoral Humphrey destacó la importancia de la credencial para votar

Por su parte, la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, destacó que la credencial para votar con fotografía es uno de los instrumentos más importantes para la vida democrática del país. Mencionó que acredita la identidad ciudadana y permite ejercer el derecho al voto.

Humphrey señaló que su producción implica cumplir estrictos estándares de seguridad, transparencia y supervisión, además de representar confianza institucional y certeza jurídica para la ciudadanía.

También subrayó que garantizar la continuidad, modernización y accesibilidad de la credencial para votar es una tarea estratégica, debido a que conecta con la participación democrática en México.

