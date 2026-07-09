Documentan especimen de águila tirana por primera vez en Sierra Gorda

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Foto: Conanp

Por primera vez, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) documentó la presencia del Águila Tirana (Spizaetus tyrannus) en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda (RBSG), en Querétaro, un hallazgo que refuerza el valor ecológico de esta Área Natural Protegida.

El registro fue posible gracias a las acciones de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna silvestre realizadas por personal de la reserva, en coordinación con habitantes del ejido Ayutla, en el municipio de Arroyo Seco, quienes aportaron información clave para confirmar la presencia de esta especie.

Derivado de las acciones de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna silvestre implementadas por el personal de la RB #SierraGorda, la #Conanp informa del primer registro documentado del #ÁguilaTirana (Spizaetus tyrannus). 🦅🌄



➡️ https://t.co/rIfH3i1TS2 🌳🌊🍂🌿 pic.twitter.com/53LdKr9Rqi — CONANP (@CONANP_mx) July 7, 2026

Asimismo, la Conanp destacó a través de un comunicado que el Águila Tirana es un depredador tope de los ecosistemas tropicales y desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecológico al regular las poblaciones de otras especies.

La especie está catalogada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2025 bajo la categoría de “Peligro de extinción”, por lo que su registro representa un avance importante para las acciones de conservación y protección de su hábitat.

De acuerdo con la dependencia, la presencia del ave evidencia la funcionalidad ecológica de los bosques de encino, selvas tropicales estacionalmente secas y cañones que conforman la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, considerada parte del corredor biológico de la Sierra Madre Oriental.

Además, el hallazgo constituye un hito para la investigación de la especie, ya que su distribución conocida se ubicaba a más de 150 kilómetros de la zona donde fue documentada, en la vertiente del Golfo de México.

En tanto que la Conanp señaló que este nuevo registro amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de la reserva y refrenda la importancia de mantener acciones permanentes de monitoreo y conservación en las Áreas Naturales Protegidas del país para proteger especies en riesgo y preservar sus ecosistemas.

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