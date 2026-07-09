Del FBI a la FGR: lo que se sabe del piloto que trasladó al “Mayo” a EE. UU.

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El piloto del caso “Mayo” Zambada: del FBI a la FGR. Foto: Cuartoscuro/Getty/FGR

La investigación por el traslado de Ismael el “Mayo” Zambada a Estados Unidos ha revelado nuevos elementos sobre el papel que desempeñó Mauro Alberto Núñez Ojeda, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el piloto de la aeronave utilizada el 25 de julio de 2024 que trasladó al narcotraficante.

Mientras la FGR sostiene que el caso involucra una presunta participación del FBI en territorio mexicano y mantiene abiertas diversas líneas de investigación, en Estados Unidos el piloto ya firmó un acuerdo de culpabilidad por delitos relacionados con narcotráfico, en el que aceptó cargos que podrían derivar en una sentencia de hasta cadena perpetua. Esta es la cronología de los hechos que conectan al piloto, al FBI, a la FGR y al caso de el “Mayo” Zambada.

2024: el “Mayo” Zambada es trasladado a Estados Unidos

El 25 de julio de 2024, Ismael el “Mayo” Zambada fue trasladado desde territorio mexicano hasta Estados Unidos en una aeronave que, según la FGR, había sido modificada para dificultar su identificación.

La Fiscalía sostiene que el piloto solicitó un código transponder desde Ciudad Juárez para ingresar al espacio aéreo estadounidense y concretar el vuelo.

Regresó a México y posteriormente fue entregado a EE. UU.

La investigación de la FGR señala que, tras volver a territorio mexicano, Mauro Alberto Núñez continuó realizando actividades ilícitas.

Posteriormente fue detenido por portar armas de fuego y finalmente entregado a autoridades estadounidenses, donde actualmente enfrenta un proceso penal por narcotráfico.

La FGR identifica al piloto de la operación

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía informó que logró identificar al piloto como Mauro Alberto Núñez Ojeda, quien habría participado directamente en el traslado de el “Mayo”.

Según la dependencia, después de aterrizar en Estados Unidos el piloto pidió ser deportado de inmediato a México. Según lo informado este miércoles por la FGR, el piloto regresó a México y continuó realizando operaciones ilícitas, tras lo cual fue detenido por autoridades, con armas de fuero, y posteriormente enviado a Estados Unidos.

La FGR acusa al FBI de operar ilegalmente en México

Uno de los puntos centrales de la investigación mexicana es la presunta participación del FBI en la operación.

La FGR sostiene que existen indicios de que agentes estadounidenses habrían intervenido en territorio mexicano sin autorización para concretar el traslado de el “Mayo” Zambada, lo que, de confirmarse, constituiría una violación a la soberanía nacional y al derecho internacional.

La Fiscalía también ha señalado que autoridades estadounidenses proporcionaron información incompleta sobre la aeronave utilizada y el desarrollo de la operación.

Ken Salazar negó la participación de autoridades estadounidenses

El 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró públicamente que ninguna autoridad estadounidense había participado en la captura de el “Mayo” y afirmó que se trató de una operación entre integrantes del propio Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la FGR sostiene que las investigaciones actuales apuntan a una versión distinta y mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la presunta intervención del FBI.

2025: EE. UU. ya buscaba al piloto

Durante 2025, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Mauro Alberto Núñez Ojeda en un listado de 26 fugitivos relacionados con delitos graves y organizaciones criminales.

La FGR considera que este antecedente confirma que el piloto ya era investigado por autoridades estadounidenses mientras avanzaban las indagatorias sobre el traslado de el “Mayo” Zambada.

El piloto firma un acuerdo con la justicia estadounidense

Posteriormente, Mauro Alberto Núñez Ojeda firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad ante un tribunal federal de Estados Unidos.

En ese documento aceptó haber participado en una conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína con destino a Estados Unidos y reconoció su responsabilidad en una red internacional de narcotráfico.

Foto: Corte Federal del Distrito de Columbia

Foto: Corte Federal del Distrito de Columbia

Acepta tráfico de drogas y podría recibir cadena perpetua

Como parte del acuerdo, el piloto admitió haber participado en operaciones relacionadas con al menos 450 kilogramos de cocaína.

Además, las autoridades estadounidenses sostienen que:

Supervisó una organización criminal.

Utilizó aeronaves para transportar droga.

Portó armas de fuego durante las operaciones.

Participó en actividades de narcotráfico en distintos países.

El acuerdo establece una pena mínima de 10 años de prisión, aunque podría ser condenado hasta cadena perpetua, además del decomiso de bienes y recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

La investigación de la FGR continúa

La FGR mantiene abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con el secuestro y traslado de el “Mayo” Zambada, entre ellas las que buscan esclarecer la presunta participación de autoridades estadounidenses, el papel del piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda y las condiciones en las que se realizó el vuelo que terminó con el líder del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos.

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