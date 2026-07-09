Zafarrancho en el AICM: esto es lo que casi nadie sabe sobre cómo se controla a un pasajero “problemático”

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Cada pasajero pasa por 4 filtros de seguridad que nadie ve. FOTO: Cuartoscuro

Golpes, gritos y caos. Así se vivió el zafarrancho que se registró en la sala de última espera de la Terminal 2 del AICM, un video que ya circula en redes y que reabrió una pregunta incómoda: ¿quién controla realmente a un pasajero fuera de control, y hasta dónde llega la autoridad de un piloto para detenerlo?

Captan agresiones en las salas de última espera de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la CdMx (AICM).



“Base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la autoridad competente, quien presentó ante el juzgado cívico a los particulares involucrados”: @AICM_mx.… pic.twitter.com/UFd6sXePgH — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) July 8, 2026

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), consultada por Uno TV, fue clara: el pasajero del video ni siquiera alcanzó a subir al avión.

El capitán José Suárez, vocero de ASPA, destapó el protocolo real detrás de estos incidentes, y desmintió lo que la mayoría cree sobre el papel de las tripulaciones.

“Es responsabilidad completa del aeropuerto la seguridad a bordo, o lo que suceda dentro de las instalaciones es con personal del aeropuerto. En este caso puede ser personal de la Guardia Nacional o de la Marina”… José Suárez | Vocero de ASPA

¿Sabías que antes de subir a un avión, cada pasajero pasa por cuatro filtros de seguridad que nadie ve? Uno de ellos ocurre justo cuando el sobrecargo te saluda en la puerta.

“El primer filtro es en el mostrador; un segundo, cuando pasa por las revisiones de seguridad; un tercero, cuando va a abordar, donde el personal de tráfico también está capacitado para detectar pasajeros con alguna situación particular. Y un cuarto es el sobrecargo, que muchas veces pensamos que solo nos está saludando, pero en realidad ese saludo viene acompañado de un entrenamiento para identificar si algún pasajero presenta alguna situación en particular”… José Suárez | Vocero de ASPA

Pero, ¿qué pasa si un pasajero se cuela por los cuatro filtros y ya está en el aire? Ahí el capitán se convierte en la máxima autoridad.

“Cuando el capitán lo decide, el personal de tráfico va por el pasajero y le pide que se baje. Si el pasajero no quiere bajarse, entonces sí se puede pedir la intervención de las autoridades, que lo van a llevar a la comandancia del aeropuerto. De ahí, dependiendo de lo que haya sucedido, el tema puede escalar de manera legal”… José Suárez | Vocero de ASPA

También el capitán mencionó que cuando el pasajero se encuentra dentro del avión, el capitán es quien decide, de acuerdo a lo que haya sucedido, si llama a las autoridades a la llegada o solicita que lo reciban las autoridades competentes del país correspondiente.

La ley lo respalda, y de acuerdo al reglamento de la Ley de Aviación Civil: aerolíneas y pilotos tienen la facultad legal de bajar del avión, o de negarle el vuelo, a cualquier pasajero que ponga en riesgo la seguridad de los demás.

Artículo 41:

“…por razones de seguridad, se puede rehusar a transportar a las siguientes personas:

II. A las que por su conducta o estado de salud requieran atención especial o causen notoria incomodidad o molestia a las demás personas pasajeras o tripulación, o que constituyan peligro o riesgo para sí mismas o para otras personas y sus bienes a bordo”…

Lo que aún no se sabe es qué pasará con los involucrados en esta riña. Las autoridades portuarias los presentaron ante un juez cívico, pero hasta el momento no está claro si la aerolínea presentará una denuncia formal.