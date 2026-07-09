Dictan prisión preventiva a exdirector de Pemex por violencia familiar

GENERANDO AUDIO...

Exdirector de Pemex permanecerá en prisión preventiva. Foto: Cuartoscuro

Víctor “N”, exdirector de Pemex, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que una jueza de Control y Juicio Oral determinó imponer esta medida cautelar durante la audiencia de formulación de imputación. El exfuncionario enfrenta acusaciones por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria.

La audiencia se realizó este miércoles y tuvo una duración cercana a las tres horas.

Prisión preventiva contra exdirector de Pemex por violencia familiar

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva justificada al argumentar que existía falta de arraigo de Víctor “N” en el estado de Morelos, además de señalar presuntas amenazas contra la víctima y un posible riesgo de fuga.

La defensa del exdirector de Pemex solicitó que la medida cautelar fuera el arraigo domiciliario. Sin embargo, la jueza rechazó la petición debido a que el imputado no acreditó contar con un domicilio estable para cumplir esa medida.

Audiencia de vinculación a proceso será el 13 de julio

Al finalizar la diligencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la jueza fijó la audiencia de vinculación a proceso para el próximo lunes 13 de julio a las 8:30 de la mañana.

En esa audiencia se determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Víctor “N” por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria, mientras continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.