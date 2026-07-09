“No hay más delitos”: FGR aclara alcance de la investigación contra Rocha Moya y 9 señalados más

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EE. UU. acusó a Ruben Rocha Moya de nexos con el narco. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) negó que existan nuevas líneas de investigación en contra de las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado en Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador de Morena, Enrique Inzunza.

FGR descarta ampliar investigación contra Rocha Moya y otros señalados

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que las investigaciones se mantienen dentro del alcance de los delitos por los que Estados Unidos solicitó la colaboración de México.

“La investigación que se sigue con relación a las 10 personas, son únicamente por los delitos que fueron señalados por los Estados Unidos, no más, no más delitos. No hemos ampliado la investigación a otros delitos, están señalados los delitos por los que ellos dicen que nosotros debemos pedir la orden de aprehensión y esos son los delitos, no hay otros delitos que nos lleven a hacer este tipo de investigación”, Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República

La FGR dice que no ha recibido pruebas suficientes

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, informó que hasta el momento no han recibido pruebas que cumplan con los requisitos del sistema de justicia mexicano.

“No habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano. Ha sido, y está siendo, exhaustiva la investigación, se llevaron a cabo las entrevistas ministeriales, se citaron a las 10 personas, se han recibido reportes, informes, ha sido muy exhaustiva la investigación”, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, FECOR – FGR

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