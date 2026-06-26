El petróleo pierde fuerza: cae más de 9% en sólo una semana

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Foto: Reuters

Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este viernes y se encaminan a cerrar su peor semana en varios meses, luego de disminuir las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo desde el estrecho de Ormuz.

Hacia las 10:37 GMT, el Brent bajaba 3.47%, para cotizar en 72.65 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) perdía 3.42%, hasta 69.46 dólares por barril. En el balance semanal, el Brent acumulaba una caída cercana al 9.8% y el WTI del 9.3%.

¿Por qué cayó el precio del petróleo?

Analistas atribuyen el descenso a una menor preocupación por el suministro mundial de crudo, luego de que más buques petroleros lograran salir del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético.

Además, Saudi Aramco reanudó este viernes la carga de petróleo en la terminal de Ras Tanura, en el Golfo Pérsico, tras una suspensión de casi cuatro meses. Datos de transporte marítimo mostraron que dos grandes petroleros ya cargaban crudo, mientras un tercero permanecía en espera.

Para Tamas Varga, analista de PVM, el mercado mantiene la percepción de que habrá un exceso de oferta en los próximos meses.

Persisten riesgos, pero el mercado apuesta por mayor oferta

De acuerdo con June Goh, de Sparta Commodities, la caída responde también al aumento del flujo de embarcaciones que salen de Ormuz y a que China aún no recupera completamente su demanda de petróleo.

El retroceso ocurre apenas un día después de que ambos contratos subieran más de 2%, luego de que un buque de carga fuera alcanzado por un proyectil cerca de Omán, incidente que llevó a la agencia marítima de la ONU a suspender temporalmente su plan de evacuación voluntaria en la zona.

Pese a ese episodio, los inversionistas consideran que el riesgo para el suministro mundial de crudo ha disminuido, lo que presiona a la baja los precios internacionales.