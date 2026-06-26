Aumentan las importaciones y exportaciones en México para mayo 2026

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Bajó el superávit en productos no petroleros. Foto: Cuartoscuro

En mayo de este 2026, aumentaron las exportaciones e importaciones en México, aunque el superávit comercial fue menor debido a una reducción en los productos no petroleros.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para ese mes hubo exportaciones con un valor de 69 mil 544 millones de dólares, lo que representa un incremento de 25.4% con respecto a mayo del 2025.

Por otra parte, las importaciones alcanzaron los 67 mil 285 millones de dólares en mayo. Es decir, un 24% más que en el mismo mes, pero del año anterior.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en mayo 2026 se registró un superávit comercial de 2,259 millones de dólares (mdd).



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▪️67,285 mdd #importaciones



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Exportaciones e importaciones en México durante mayo de 2026

Exportaciones totales en mayo

Petroleras (2 mil 423 millones de dólares)

No petroleras (67 mil 121 millones)

-Agropecuarias (mil 996 millones)

-Extractivas (2 mil 134 millones)

-Manufactureras (62 mil 990 millones)

Importaciones totales

Petroleras (5 mil 65 millones)

No petroleras (62 mil 220 millones)

-Bienes de consumo (8 mil 304 millones)

-Bienes intermedios (54 mil 314 millones)

-Bienes de capital (4 mil 666 millones)

Baja superávit por cambios en productos no petroleros: Inegi

Con lo anterior, se registró un superávit de 2 mil 259 millones de dólares durante mayo de este 2026. Dicho término se utiliza para definir si hubo más exportaciones que importaciones. Sin embargo, este superávit comercial fue menor a los 4 mil 520 millones de dólares reportados en abril.

El Inegi indicó que la disminución del superávit en México se debe a que bajaron las exportaciones e importaciones de productos no petroleros en mayo.

Y es que, los productos no petroleros pasaron de un superávit de 7 mil 216 millones en abril a 4 mil 901 millones en mayo. En cambio, durante los primeros cinco meses de este 2026, hubo un superávit de 5 mil 767 millones de dólares.

Eso refleja que hubo más exportaciones que importaciones en ese periodo en comparación con los primeros cinco meses del 2025, cuando el superávit fue de 918 mil millones de dólares.

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