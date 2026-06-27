Funcionarios de Morena se habrían convertido en informantes del gobierno de EE. UU.: The New York Times

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Morena. Foto: Cuartoscuro.

Diversos funcionarios de Morena han mantenido conversaciones reservadas con autoridades de Estados Unidos en medio del incremento de las investigaciones estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales, de acuerdo con una investigación de The New York Times publicada este 27 de junio.

La publicación señala que la información fue obtenida a partir de entrevistas con más de una decena de personas que participaron o conocieron las conversaciones, quienes solicitaron permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial de los contactos.

Funcionarios de Morena se han ofrecido de manera discreta a las autoridades de EEUU como informantes contra integrantes del partido.



Incluye al menos una docena de gobernadores y miembros del Congreso, muchos de Morena.



Con @jacknicas y @alanfeuer https://t.co/Vm9nec3cmt — Steve Fisher (@Stevelfisher) June 27, 2026

¿Qué dice The New York Times sobre funcionarios de Morena?

Según la investigación, al menos una decena de funcionarios mexicanos, entre ellos gobernadores y legisladores, muchos pertenecientes a Morena, se habrían acercado a autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros integrantes del ámbito político.

El diario estadounidense señala que varios de esos contactos ya habrían derivado en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos.

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio, algunos de los funcionarios buscarían anticiparse a investigaciones que consideran podrían involucrarlos en el futuro.

La publicación también indica que una iniciativa de la DEA habría consistido en contactar de manera privada a funcionarios mexicanos con el propósito de invitarlos a colaborar en investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Investigaciones de Estados Unidos y postura del Gobierno de México

La investigación refiere que estos acercamientos ocurrieron después de que autoridades estadounidenses acusaran a 10 funcionarios mexicanos, en funciones y retirados, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente dichas investigaciones al considerar que representan una injerencia en los asuntos internos del país.

El reportaje señala que, mientras públicamente el Gobierno de México ha rechazado las investigaciones estadounidenses, algunos integrantes de Morena habrían sostenido conversaciones reservadas con autoridades de ese país.

Asimismo, indica que dentro del gobierno existirían distintas posturas respecto a la cooperación con Washington en materia de seguridad e investigaciones judiciales.

Funcionarios mencionados en la investigación

El reportaje menciona que una de las líneas de investigación de las autoridades estadounidenses está relacionada con presuntos actos de corrupción y posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales.

Entre los nombres mencionados se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes, según el diario, formarían parte de investigaciones estadounidenses. Ambos han rechazado señalamientos relacionados con el narcotráfico.

También hace referencia a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de la difusión de un audio en el que hablaba sobre la posibilidad de reunirse con autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el reportaje, Marina del Pilar confirmó la autenticidad de la grabación y sostuvo que la reunión estaba relacionada con la revocación de su visa estadounidense. Asimismo, negó haber alcanzado acuerdos con autoridades de ese país.

La investigación también menciona al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respecto de quien señala que autoridades estadounidenses habrían solicitado su detención. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no se han presentado pruebas que justifiquen una acción de ese tipo y afirmó que la Fiscalía mexicana realizará sus propias investigaciones.

El reportaje agrega que las autoridades estadounidenses han fortalecido diversas líneas de investigación a partir de declaraciones de presuntos integrantes de organizaciones criminales que actualmente se encuentran bajo custodia en Estados Unidos.

Asimismo, indica que una de las prioridades del Departamento de Justicia estadounidense es investigar posibles actos de corrupción relacionados con organizaciones del narcotráfico.

La investigación de The New York Times forma parte de una serie de reportajes sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Hasta el momento, la DEA y el Gobierno de México no han emitido comentarios sobre los señalamientos contenidos en la publicación.

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