No sólo robos en carretera: publican nuevo estándar para prevenir fraudes y mermas en la cadena logística

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EC1800 incluye robos, fraudes y mermas en la cadena logística. Foto: Shutterstock

La publicación del Estándar de Competencia EC1800 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) amplía el alcance de la formación y certificación de especialistas en inteligencia geoespacial para la prevención de riesgos en la cadena logística, al extender su aplicación más allá del comercio exterior y el transporte de carga.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), el nuevo estándar permitirá fortalecer el monitoreo y la protección de toda la cadena logística mediante la profesionalización de técnicos y especialistas encargados de generar inteligencia geoespacial para identificar riesgos patrimoniales.

La organización explicó que el EC1800 representa una ampliación respecto al Estándar de Competencia EC1694, el cual estaba enfocado principalmente en la seguridad logística de operaciones relacionadas con el comercio exterior. Con la nueva norma, el ámbito de aplicación se extiende a toda la cadena de suministro nacional.

¿Qué cambia con el Estándar EC1800?

Según la ANERPV, el Estándar EC1800 deja de concentrarse exclusivamente en los riesgos asociados con las operaciones de comercio exterior y amplía la cobertura hacia otras áreas de la actividad logística.

Mientras el EC1694 estaba orientado a la generación de inteligencia para prevenir riesgos relacionados con:

Transporte de carga

Aduanas

Puertos

Fronteras

Operaciones de comercio exterior

El nuevo EC1800 incorpora también actividades vinculadas con:

Almacenes

Centros de distribución (CEDIS)

Procesos de distribución nacional

Riesgos patrimoniales dentro de las empresas

Con ello, la generación de inteligencia geoespacial podrá utilizarse para identificar amenazas en distintas etapas de la operación logística, más allá del traslado de mercancías.

EC1800 incorpora robos internos, fraudes y mermas

La ANERPV explicó que la actualización del estándar responde a la evolución de los riesgos que enfrenta el sector logístico.

Mientras el modelo anterior daba prioridad a la prevención de delitos como el robo al transporte de carga y los asaltos carreteros, el EC1800 incorpora también el análisis de pérdidas que ocurren al interior de las organizaciones.

Entre los riesgos que ahora podrán evaluarse mediante herramientas de inteligencia geoespacial se encuentran también:

Robos hormiga

Fraudes

Mermas

Pérdidas patrimoniales

Otros riesgos internos que afecten la operación de las empresas

De acuerdo con la organización, el objetivo del nuevo estándar es servir como referente para evaluar y certificar a las personas que realizan actividades de generación de inteligencia geoespacial aplicada a la prevención de riesgos patrimoniales en las cadenas logísticas.

La certificación busca fortalecer la capacitación de especialistas dedicados al monitoreo, análisis e identificación de riesgos dentro de los procesos logísticos.

Asimismo, la ANERPV informó que trabaja junto con autoridades en el desarrollo de un tercer estándar de competencia enfocado en labores de investigación, con el propósito de ampliar las capacidades para identificar a los responsables de delitos que afectan la cadena logística.

La organización precisó que esta nueva norma aún se encuentra en desarrollo y hasta el momento no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

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