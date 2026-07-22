Sistema Cutzamala sigue recuperándose y alcanza el 72.54% de su capacidad

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Presa Valle de Bravo en el Cutzamala. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las intensas lluvias de los últimos días han ayudado a que se mantenga el buen nivel de las presas del Sistema Cutzamala, que registra una capacidad total del 72.54%, de acuerdo con el reporte más reciente del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Mejora el nivel del Sistema Cutzamala y llega al 72.54%

De acuerdo con los datos del OCAVM, hasta el 20 de julio, el Sistema Cutzamala tiene un 72.54% de almacenamiento, lo cual representa una mejora en comparación con el mismo periodo del mes pasado, cuando se tenía un 68.65%.

Almacenamiento del Cutzamala

20 de julio de 2026: 72.54%

20 de junio de 2026: 68.65%

Julio de 2026 presenta mejores números que junio y uno de los factores son las intensas lluvias en la zona centro del país. El actual mes comenzó con un 69.53% de almacenamiento y se ha mantenido con un incremento ligero, pero constante.

El pasado 5 de julio el Sistema Cutzamala superó el 70% de su capacidad y se ha mantenido por encima de esa cantidad; una cifra que no se alcanzaba desde el 12 de mayo del presente año.

Acerca de las tres presas que conforman al sistema Cutzamala, la que presenta mejores condiciones es la de Valle de Bravo, con 79.94% de almacenamiento; le sigue Villa Victoria, con 66.94%, y El Bosque con 63.26%.

Sistema Cutzamala presenta mejora del 14.2% en comparación con el año pasado

No sólo el porcentaje de almacenamiento del Sistema Cutzamala es mejor que en junio 2026, también lo es en comparación con las cifras del año pasado.

El 20 de julio de 2025 se registró un 58.34 % de almacenamiento, lo que representa 14.2% menos que en julio de 2026.

En julio de 2025, el mayor porcentaje registrado fue de 61.17%, mientras que en julio de este año ha sido de 72.54%.

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