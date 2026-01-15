Infonavit aclara el requisito de la CURP biométrica al pedir un crédito

GENERANDO AUDIO...

Con la implementación de la CURP biométrica como documento de identificación oficial en México, han surgido dudas sobre en qué trámites será solicitada y si sustituirá por completo a la CURP tradicional. Uno de los procesos que ha generado mayor confusión es el del crédito de vivienda del Infonavit.

Ante estos cuestionamientos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actualizó sus lineamientos y precisó cómo se considerará la CURP biométrica dentro de los requisitos para tramitar un crédito, dejando en claro su alcance y estatus actual.

¿El Infonavit pedirá la CURP biométrica para solicitar un crédito?

El Infonavit sí reconoce la CURP biométrica como un documento válido de identificación; sin embargo, no es un requisito obligatorio para solicitar ninguno de los créditos que ofrece el instituto.

En los trámites de crédito, la CURP biométrica funciona como una alternativa, ya que las personas derechohabientes pueden presentar identificación oficial vigente como la credencial para votar o el pasaporte, así como la CURP tradicional impresa, cuando no cuenten con la versión biométrica.

En otras palabras, no contar con la CURP biométrica no impide tramitar un crédito Infonavit en este momento.

¿Qué es la CURP biométrica y cómo se puede tramitar?

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía, con el objetivo de fortalecer la identificación de las personas.

Este documento no se tramita en línea y, por ahora, sólo se emite de forma presencial en oficinas habilitadas en algunas entidades del país. El proceso incluye la validación de datos personales y la captura de información biométrica.

Es importante considerar que su adopción es gradual y que no todas las personas están obligadas a contar con ella.

Créditos del Infonavit donde aparece la CURP biométrica como requisito

En los lineamientos de los distintos esquemas de financiamiento del Infonavit, la CURP biométrica aparece mencionada como documento aceptado, pero no como requisito indispensable.

Esto aplica para créditos como:

Crédito Infonavit para compra de vivienda

Cofinavit

Unamos Créditos

Créditos conyugales

Créditos para personas trabajadoras extranjeras o naturalizadas

En todos los casos, el instituto permite presentar la CURP tradicional cuando no se cuenta con la versión biométrica, por lo que el trámite sigue siendo accesible sin este documento.

