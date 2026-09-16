EE. UU. acusa formalmente a mexicano señalado como integrante del Cártel del Golfo

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EE. UU. acusa a integrante del Cártel del Golfo. Foto: Getty

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas obtuvo una acusación formal contra José Ángel Flores-Flores, señalado como presunto integrante del Cártel del Golfo, por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

El hombre fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en julio de 2026, luego de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Durante su procesamiento, las autoridades detectaron inconsistencias en la edad que había declarado.

¿Quién es José Ángel Flores-Flores y para quién trabajaba?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Flores-Flores es ciudadano mexicano y habría trabajado durante aproximadamente un año para el Cártel del Golfo, específicamente para la facción conocida como Los Metros.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal federal Aaron Reitz señaló que el detenido habría reconocido su actividad dentro de la organización.

“Durante el interrogatorio, Flores Flores incluso nos dijo que era un sicario y que había trabajado para el Cártel del Golfo durante el último año”, declaró.

Según la Fiscalía, Flores-Flores describió su trabajo como “ranger” y sicario. Entre sus funciones habría estado conducir por diferentes lugares en busca de objetivos y vigilar las comunicaciones de autoridades mexicanas y de grupos rivales.

Reitz agregó que, cuando era necesario desmembrar un cuerpo, Flores-Flores era la persona a la que presuntamente recurrían.

Acusación oficial de José Flores-Flores. Foto: valleycentral

Acusación oficial de José Flores-Flores. Foto: valleycentral

¿Cómo fue detenido en Estados Unidos?

El 10 de julio de 2026, agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Valle del Río Grande detuvieron a tres personas que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos cerca de Mission, Texas. Durante el procesamiento, uno de los agentes detectó inconsistencias en la edad declarada por uno de los migrantes.

Jared Ashby, jefe del Sector Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, explicó que los agentes revisaron los registros del hombre y confirmaron que era adulto.

"President Trump unlocked a powerful tool in designating the Gulf Cartel a foreign terrorist organization, because it now provides my office, alongside my federal partners, to smoke out, hunt down, and bring to justice some of the most evil people and organizations on the… pic.twitter.com/EqNQAhbRkr — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) September 16, 2026

“El trabajo de seguimiento ayudó a descubrir los presuntos vínculos de Jose Ángel Flores con el Cártel del Golfo, específicamente con la facción Los Metros, así como su presunta actividad violenta relacionada con el cártel en México”, señaló Ashby.

La investigación permitió posteriormente revisar información relacionada con sus posibles actividades criminales en México.

¿Por qué fue detenido Flores-Flores?

La detención inicial estuvo relacionada con su ingreso ilegal a Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, se trataba de la segunda ocasión en que Flores-Flores ingresaba ilegalmente al país.

Sin embargo, la inconsistencia detectada en la edad que declaró durante su procesamiento llevó a los agentes a revisar sus registros y continuar con las preguntas.

A partir de esas diligencias, las autoridades estadounidenses dijeron haber identificado sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y posteriormente encontraron evidencia digital relacionada con sus actividades.

“Este caso demuestra un punto importante: la misión de la Patrulla Fronteriza no termina cuando una persona queda bajo custodia. Nuestros agentes prestaron atención a los detalles y dieron seguimiento a la investigación”, afirmó Ashby.

¿Qué encontraron en el teléfono de Flores-Flores?

Uno de los elementos señalados por la Fiscalía estadounidense fue el contenido localizado en el teléfono del detenido.

Aaron Reitz aseguró que los investigadores encontraron videos e imágenes de violencia extrema.

“Vimos un video en el que Flores Flores desmembraba un cadáver. Vimos imágenes de montones de partes humanas mutiladas. También vimos un barril utilizado para quemar restos, lleno de partes humanas y envuelto en llamas”, declaró el fiscal.

Además, las autoridades encontraron imágenes en las que Flores-Flores aparecería sosteniendo radios de estilo militar y armas. Reitz indicó que el propio detenido habría reconocido que aparecía en algunos de los videos e imágenes encontrados en su teléfono.

Autoridades localizaron posibles fosas en México

Jared Ashby señaló que la información obtenida durante la investigación y la revisión de evidencia digital permitió identificar posibles lugares utilizados para deshacerse de cuerpos en México.

“Las autoridades obtuvieron información que ayudó a identificar posibles lugares utilizados para deshacerse de cuerpos en México. La revisión de evidencia digital permitió localizar tres conjuntos de restos humanos provenientes de posibles fosas”, afirmó el jefe del Sector Valle del Río Grande.

Las autoridades estadounidenses no presentaron estos hallazgos como una condena contra Flores-Flores, sino como elementos de la investigación que sustenta los cargos presentados en su contra.

¿Qué relación tendría con Los Metros?

La Fiscalía estadounidense sostiene que Flores-Flores habría pertenecido a Los Metros, una facción del Cártel del Golfo con actividad en la zona de Reynosa, Tamaulipas.

Según la información expuesta durante la conferencia, sus presuntas funciones incluían vigilancia territorial, seguimiento de movimientos de autoridades y grupos rivales, así como actividades relacionadas con objetivos del grupo criminal.

El fiscal Aaron Reitz afirmó que la acusación se presentó bajo el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2339B, por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Estados Unidos designó al Cártel del Golfo como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, lo que permite a las autoridades estadounidenses utilizar este tipo de cargos cuando las pruebas cumplen con los requisitos establecidos por la legislación.

¿De qué acusan a Flores-Flores?

Flores-Flores enfrenta cargos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por reingreso ilegal a Estados Unidos.

Durante la conferencia, Reitz explicó que la acusación se obtuvo después de la investigación realizada por autoridades federales estadounidenses.

“Por eso, lo acusamos y conseguimos una acusación formal bajo el Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 2339B, por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera”, afirmó.

El agente especial a cargo del FBI en San Antonio, Daniel Faith, señaló que la investigación se realizó bajo la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional.

“Este caso fue investigado bajo la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional. Estas fuerzas de tarea fueron creadas bajo la Casa Blanca con el objetivo de aumentar los recursos e identificar y procesar a los delincuentes más peligrosos dentro de nuestra jurisdicción”, dijo.

Flores-Flores permanece bajo custodia federal mientras continúa el proceso judicial. La acusación formal contiene señalamientos de la Fiscalía y no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. El acusado mantiene la presunción de inocencia mientras no se determine su responsabilidad mediante el proceso judicial correspondiente.

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