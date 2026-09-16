¡Hasta con elote! Changuitos del Zoológico de Morelia celebran las Fiestas Patrias

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Primates del Zoológico de Morelia Foto: IA Nano Banana 2 | Ilustrativa

Los changuitos del Zoológico de Morelia se contagiaron del ambiente mexicano durante estas Fiestas Patrias, con un festejo que llamó la atención en redes sociales: disfrutaron de elotes preparados y piñatas como parte de una actividad de enriquecimiento ambiental.

Mandriles, lémures, monos capuchinos y un chimpancé participaron en esta dinámica, en la que recibieron alimentos y objetos diseñados para estimular sus sentidos y fomentar comportamientos naturales.

Primates disfrutan elote con queso y chile

En las imágenes compartidas por el Zoológico de Morelia, se observa a los animales disfrutando de los elotes, mientras algunos terminan con sus trompitas llenas de queso, mayonesa y granos de elote.

La actividad forma parte del llamado enriquecimiento ambiental, una práctica que busca mantener activos a los animales mediante estímulos que despierten su curiosidad y promuevan conductas como el juego y la búsqueda de alimento.

Además de los elotes, las piñatas fueron utilizadas como parte de la dinámica para que los primates interactuaran con su entorno y buscaran las sorpresas colocadas en ellas.

Usuarios reaccionan a los primates con sus elotes

El video generó comentarios de usuarios que destacaron la forma en que los animales disfrutaron el festejo mexicano.

Entre las reacciones se pueden leer comentarios como:

“Ese changuito se emocionó de más”

“¡Que vivan los changuitos! ¡Que viva el Zoológico de Morelia!”

“Un mexicano en su hábitat natural comiendo su elotito”

“Ellos se ensucian menos que yo cuando como elote”

“Me encanta verlos chupándose los dedos. Hermosos”

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