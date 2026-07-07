Caso Ayotzinapa: SCJN decidirá si es constitucional la Comisión de la Verdad

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Suprema Corte analizará Caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si es constitucional ordenar la creación de una Comisión de la Verdad para investigar de manera extraordinaria la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El Alto Tribunal ejerció su facultad de atracción del diversos “recursos de revisión” radicados en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en los cuales la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pidió a la Corte pronunciarse sobre “la validez de la sentencia que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo extraordinario de investigación“.

“Cuyo tema es: En una sentencia dictada en un juicio de amparo en el que se reclamó un auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada de personas ¿Es válido que también se ordene la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación o ello vulnera los principios de relatividad y división de poderes?”, dijo Daniel Álvarez Toledo, secretario general de Acuerdos.

En la votación de este asunto, la ministra Sara Irene Herrerías se declaró impedida para conocer del caso, pues estuvo directamente involucrada en las investigaciones del Caso Ayotzinapa.

“En razón de que la investigación penal que tiene que ver con esta SEFA (Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción) está radicada en la actual Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, que está adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la que yo fui titular”, señaló Sara Irene Herrerías, ministra de la SCJN.

Este pronunciamiento se podría sumar a una segunda solicitud de atracción que quedó pendiente de aceptarse, en la cual se solicita a la Corte pronunciarse sobre si las víctimas indirectas de desaparición forzada pueden ser reconocidos como parte interesada en los juicios de amparo interpuestos por la parte imputada.

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