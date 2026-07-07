Protección Civil emite alerta por lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

| 14:21 | Victor Gutierrez | Uno TV
Lluvias intensas ponen en alerta a Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Foto: Getty

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta para este martes 7 de julio ante el pronóstico de lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan acumulados de 75 a 150 milímetros, condiciones que podrían provocar inundaciones, crecida de ríos, deslaves y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

La dependencia exhortó a la población de estas entidades a reforzar las medidas preventivas, mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar situaciones de riesgo durante las precipitaciones.

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco concentrarán las lluvias más intensas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los mayores acumulados de lluvia se presentarán en:

  • Veracruz: centro y sur
  • Tabasco: oeste
  • Oaxaca: norte y noreste
  • Chiapas: noroeste

En estas entidades se prevén precipitaciones de 75 a 150 milímetros, con posibilidad de generar:

  • Inundaciones urbanas
  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Deslaves en zonas montañosas
  • Encharcamientos severos
  • Reducción de visibilidad en carreteras

Por ello, la CNPC pidió a la población permanecer atenta a las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal.

Foto: Gobierno de México
Foto: Gobierno de México

Otros ocho estados tendrán lluvias muy fuertes

Además de las entidades con lluvias intensas, el SMN prevé lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en:

  • Sonora (sureste)
  • Sinaloa (norte y sur)
  • Chihuahua (suroeste)
  • Nayarit
  • Jalisco (oeste y sur)
  • Colima
  • Michoacán (oeste)
  • Guerrero (sureste)

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas o árboles en distintos puntos.

Más de 15 estados registrarán lluvias fuertes

Las lluvias también se extenderán hacia gran parte del territorio nacional con precipitaciones de 25 a 50 milímetros en:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Morelos
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Asimismo, se esperan intervalos de chubascos en:

  • Baja California Sur
  • Aguascalientes
  • Tlaxcala
Foto: Gobierno de México

También habrá oleaje elevado y persistirá la onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuará el incremento del oleaje, con alturas de 1 a 2 metros, en las costas de:

  • Baja California
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Por otra parte, persistirá la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora, donde continuará un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante las lluvias previstas, la CNPC recomendó:

  • No tirar basura ni desechos en la vía pública
  • Mantener limpias las coladeras y barrer el frente de las viviendas
  • Evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados, ya sea caminando o en vehículo
  • Alejarse de zonas con riesgo de deslaves o inundaciones
  • Suspender actividades recreativas en playas, malecones y rompeolas cuando haya oleaje elevado
  • Seguir la información emitida por autoridades y fuentes oficiales

En las zonas con altas temperaturas, las autoridades también recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor calor.

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