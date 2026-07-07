Protección Civil emite alerta por lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco

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Lluvias intensas ponen en alerta a Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Foto: Getty

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta para este martes 7 de julio ante el pronóstico de lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan acumulados de 75 a 150 milímetros, condiciones que podrían provocar inundaciones, crecida de ríos, deslaves y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

La dependencia exhortó a la población de estas entidades a reforzar las medidas preventivas, mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar situaciones de riesgo durante las precipitaciones.

#ComunicadoCNPC📄



CNPC alerta a la población por pronóstico de lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabascohttps://t.co/YxTP23xNbZ pic.twitter.com/Tgm2Hu5Sgw — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 7, 2026

Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco concentrarán las lluvias más intensas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los mayores acumulados de lluvia se presentarán en:

Veracruz: centro y sur

centro y sur Tabasco: oeste

oeste Oaxaca: norte y noreste

norte y noreste Chiapas: noroeste

En estas entidades se prevén precipitaciones de 75 a 150 milímetros, con posibilidad de generar:

Inundaciones urbanas

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Deslaves en zonas montañosas

Encharcamientos severos

Reducción de visibilidad en carreteras

Por ello, la CNPC pidió a la población permanecer atenta a las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal.

Foto: Gobierno de México

Otros ocho estados tendrán lluvias muy fuertes

Además de las entidades con lluvias intensas, el SMN prevé lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora (sureste)

Sinaloa (norte y sur)

Chihuahua (suroeste)

Nayarit

Jalisco (oeste y sur)

Colima

Michoacán (oeste)

Guerrero (sureste)

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas o árboles en distintos puntos.

Más de 15 estados registrarán lluvias fuertes

Las lluvias también se extenderán hacia gran parte del territorio nacional con precipitaciones de 25 a 50 milímetros en:

Coahuila

Nuevo León

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Tamaulipas

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Asimismo, se esperan intervalos de chubascos en:

Baja California Sur

Aguascalientes

Tlaxcala

Foto: Gobierno de México

También habrá oleaje elevado y persistirá la onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuará el incremento del oleaje, con alturas de 1 a 2 metros, en las costas de:

Baja California

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Por otra parte, persistirá la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora, donde continuará un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde.

Buenos días. Te compartimos el pronóstico meteorológico para este día, de acuerdo con información de @conagua_clima. 🌧️☀️



⛈️ Lluvias intensas

Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y noreste) y Chiapas (noroeste).



🌧️ Lluvias muy fuertes

Sonora (sureste),… pic.twitter.com/eSoPGnbEqz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 7, 2026

Recomendaciones de Protección Civil

Ante las lluvias previstas, la CNPC recomendó:

No tirar basura ni desechos en la vía pública

Mantener limpias las coladeras y barrer el frente de las viviendas

Evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados, ya sea caminando o en vehículo

Alejarse de zonas con riesgo de deslaves o inundaciones

Suspender actividades recreativas en playas, malecones y rompeolas cuando haya oleaje elevado

Seguir la información emitida por autoridades y fuentes oficiales

En las zonas con altas temperaturas, las autoridades también recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor calor.

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