Protección Civil emite alerta por lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta para este martes 7 de julio ante el pronóstico de lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan acumulados de 75 a 150 milímetros, condiciones que podrían provocar inundaciones, crecida de ríos, deslaves y afectaciones en zonas urbanas y rurales.
La dependencia exhortó a la población de estas entidades a reforzar las medidas preventivas, mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar situaciones de riesgo durante las precipitaciones.
Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco concentrarán las lluvias más intensas
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los mayores acumulados de lluvia se presentarán en:
- Veracruz: centro y sur
- Tabasco: oeste
- Oaxaca: norte y noreste
- Chiapas: noroeste
En estas entidades se prevén precipitaciones de 75 a 150 milímetros, con posibilidad de generar:
- Inundaciones urbanas
- Incremento en niveles de ríos y arroyos
- Deslaves en zonas montañosas
- Encharcamientos severos
- Reducción de visibilidad en carreteras
Por ello, la CNPC pidió a la población permanecer atenta a las indicaciones de Protección Civil estatal y municipal.
Otros ocho estados tendrán lluvias muy fuertes
Además de las entidades con lluvias intensas, el SMN prevé lluvias muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en:
- Sonora (sureste)
- Sinaloa (norte y sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Nayarit
- Jalisco (oeste y sur)
- Colima
- Michoacán (oeste)
- Guerrero (sureste)
Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas o árboles en distintos puntos.
Más de 15 estados registrarán lluvias fuertes
Las lluvias también se extenderán hacia gran parte del territorio nacional con precipitaciones de 25 a 50 milímetros en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Morelos
- Estado de México
- Ciudad de México
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Asimismo, se esperan intervalos de chubascos en:
- Baja California Sur
- Aguascalientes
- Tlaxcala
También habrá oleaje elevado y persistirá la onda de calor
El Servicio Meteorológico Nacional informó que continuará el incremento del oleaje, con alturas de 1 a 2 metros, en las costas de:
- Baja California
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Por otra parte, persistirá la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora, donde continuará un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso durante la tarde.
Recomendaciones de Protección Civil
Ante las lluvias previstas, la CNPC recomendó:
- No tirar basura ni desechos en la vía pública
- Mantener limpias las coladeras y barrer el frente de las viviendas
- Evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o vados, ya sea caminando o en vehículo
- Alejarse de zonas con riesgo de deslaves o inundaciones
- Suspender actividades recreativas en playas, malecones y rompeolas cuando haya oleaje elevado
- Seguir la información emitida por autoridades y fuentes oficiales
En las zonas con altas temperaturas, las autoridades también recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos durante las horas de mayor calor.
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