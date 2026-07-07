En los próximos meses, ya no se permitirá pagar con dinero en efectivo en casetas, confirma SICT; presume inversión histórica

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La SICT confirmó que las casetas dejarán de aceptar efectivo. Foto: Cuartoscuro

Las casetas de peaje en México dejarán de aceptar dinero en efectivo en los próximos meses, informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

El funcionario explicó que la medida busca agilizar el tránsito y modernizar la operación de la red carretera del país.

“El lograr ya todos los carriles con telepeaje y una migración a cero efectivo, que se dará en los próximos meses, esto lo estamos haciendo en coordinación con la agencia de transformación digital. Todo esto para agilizar el tránsito en las casetas, tiene muchos beneficios”. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

SICT confirma que las casetas migrarán a cero efectivo

Durante su participación, Jesús Esteva señaló que el Gobierno federal trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital para que todos los carriles de las plazas de cobro operen con telepeaje, eliminando gradualmente el pago en efectivo.

El secretario aseguró que esta transición permitirá reducir tiempos de espera en las casetas y mejorar la movilidad en las carreteras federales.

Además, destacó que el Gobierno contempla una inversión histórica en infraestructura para el periodo 2025-2030, con recursos destinados a carreteras, autopistas, ferrocarriles y aeropuertos.

Entre las cifras presentadas destacan:

528 mil millones de pesos de inversión pública en carreteras

de inversión pública en carreteras 523 mil millones de pesos en inversión mixta para autopistas

en inversión mixta para autopistas 586 mil millones de pesos para el sector ferroviario

para el sector ferroviario 136 mil millones de pesos en inversión mixta para infraestructura aeroportuaria

Diputados reclaman carreteras abandonadas y obras inconclusas

La comparecencia también estuvo marcada por los reclamos de legisladores de distintos partidos, quienes denunciaron el deterioro de carreteras y la falta de infraestructura en varias entidades.

El diputado del PAN, Francisco Pelayo, afirmó que Baja California Sur requiere un programa urgente para recuperar su red carretera y acusó que la entidad ha permanecido olvidada.

“Los sudcalifornianos nos sentimos abandonados, no somos migajeros, no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo atención y es muy justo que se nos haga un programa de reconstrucción, ya no de modernización como lo prometió Andrés Manuel, sí de recuperación inmediata de nuestras carreteras”. Francisco Pelayo, diputado del PAN

Por su parte, Wblester Santiago Pineda, del PT, pidió atención para la región de Tierra Caliente que comparten Estado de México, Michoacán y Guerrero, al señalar que continúa rezagada en materia de conectividad.

“El sur del Estado de México, la tierra caliente de Michoacán y la tierra caliente de Guerrero, donde yo soy originario, es una región olvidada no hace 100 años, desde su origen; tenemos una sola carretera igual que en Baja California”. Wblester Santiago Pineda, diputado del PT

También piden infraestructura para autos eléctricos

En tanto, la diputada priista Verónica Martínez solicitó intervenir el tramo Los Chorros, en Coahuila, al considerarlo uno de los más peligrosos del país debido a los constantes accidentes.

Además, propuso impulsar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos en las carreteras del país, con el objetivo de fortalecer la infraestructura para este tipo de transporte.

“Creo que es muchísima la cantidad de vehículos que circulan por este país y hace falta este tipo de infraestructura; ojalá que por su conducto se pueda, pues, trabajar de manera coordinada para poner puntos de carga en los tramos carreteros a lo largo y ancho de este país”. Verónica Martínez, diputada del PRI

Al cierre de la comparecencia, Jesús Esteva respondió a las peticiones de los diputados y reiteró que la modernización de las carreteras y el sistema de cobro en casetas forma parte de la estrategia nacional de infraestructura para los próximos años.

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