Organizaciones piden Política Nacional contra el alcohol tras muertes en festejos del Mundial

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Muertes e incidentes encienden alertas sobre el alcohol. Foto: Cuartoscuro

Al menos cinco personas murieron durante los festejos del Mundial 2026 en México, además de registrarse siniestros viales y hechos de violencia que, de acuerdo con organizaciones civiles, estuvieron relacionados en su mayoría con el consumo de alcohol.

Ante este panorama, Salud Justa, la Red de Acción sobre Alcohol y Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud solicitaron la creación de una Política Nacional y Fiscal sobre Alcohol, al considerar que las medidas actuales son insuficientes para prevenir este tipo de incidentes.

Organizaciones vinculan las muertes con el consumo de alcohol

Durante una conferencia de prensa, Yahaira Ochoa, de Salud Justa, señaló que los hechos ocurridos durante las celebraciones reflejan la necesidad de fortalecer las políticas públicas en esta materia.

“Las por lo menos cinco muertes ocurridas durante el festejo del Mundial, incidentes, siniestros viales y violencia de género, la mayoría de ellos están relacionados con el consumo de alcohol y esto nos deja evidencia de una necesidad urgente de una política nacional contra el alcohol”, afirmó.

Por su parte, Luis Alonso Robledo, de la Red de Acción sobre Alcohol, consideró que las medidas implementadas durante los festejos fueron insuficientes y señaló que una ley seca aplicada de forma aislada no resuelve el problema.

Proponen aumentar impuestos y limitar la publicidad

Las organizaciones plantearon una estrategia integral que incluya incrementar el IEPS a las bebidas alcohólicas, restringir la publicidad y regular su disponibilidad, especialmente durante eventos masivos.

Luis Alonso Robledo aseguró que elevar los impuestos tendría un efecto directo en la reducción del consumo.

“Si hoy se aumentara 10% el precio de las bebidas alcohólicas, el consumo de cerveza disminuiría al menos 12% y el de destilados alrededor de 14%”, señaló.

Advierten consumo cada vez más temprano

Las organizaciones también alertaron sobre la disminución en la edad de inicio del consumo de alcohol entre menores de edad.

De acuerdo con Yahaira Ochoa, datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco muestran que la edad promedio para probar alcohol pasó de 13.8 a 13.2 años.

Por su parte, Diana Álvarez, de Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud, advirtió que normalizar el consumo excesivo en eventos masivos expone a niñas, niños y adolescentes a entornos de violencia.

Además de cambios en la regulación, las organizaciones consideraron necesario fortalecer la educación y la prevención desde el entorno familiar para reducir el consumo nocivo de alcohol.

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