EE. UU. cancela visa a Andrés Manuel López Beltrán

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Andres López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán informó este jueves que recibió una comunicación en la que le notificaron la cancelación de su visa estadounidense. Ante la decisión, dio a conocer que escribió una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el documento, fechado en Teapa, Tabasco, López Beltrán señala a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y a Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia. Afirma que ambos ordenaron retirarle el permiso para ingresar a Estados Unidos.

López Beltrán acusa decisión política por cancelación de visa

En su carta, Andrés Manuel López Beltrán calificó la cancelación de su visa como una decisión de carácter “político”, “politiquero” y “propagandístico”. Además, aseguró que no existe una razón que, desde su perspectiva, justifique la medida.

También sostuvo que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas en su contra relacionadas con algún acto “inmoral o delictivo”.

López Beltrán afirmó que ha guiado su vida pública y privada con ideales, principios y honestidad inculcados por sus padres y que los ha aplicado, según sus palabras, en su actividad política.

Carta de López Beltrán está dirigida a Donald Trump

El documento está dirigido directamente al presidente Donald Trump. En la publicación, López Beltrán explicó que decidió escribir al mandatario estadounidense después de recibir la comunicación sobre la cancelación de su visa.

En otra parte visible del escrito, López Beltrán lanzó críticas contra Rubio, Landau y otros funcionarios. Los acusó de actuar para “espiar, acosar, intervenir y agraviar” a otros países, gobiernos y políticos.

También señaló que estas acciones se realizan contra personas o gobiernos a quienes consideran “comunistas”, “amenazas para la seguridad de Estados Unidos” o “narco terroristas”, entre otras expresiones.

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