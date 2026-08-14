Episcopado mexicano cuestiona lineamientos sobre libertad de expresión

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CEM protege la libertad de expresión. Foto: Cuartoscuro

Este jueves, por medio de un mensaje, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) cuestionó el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. En él, pidió garantizar la libertad de expresión en la regulación de radio y televisión. Asimismo, los obispos señalaron que ninguna autoridad administrativa debe decidir qué opiniones, ideas o creencias pueden considerarse verdaderas.

El pronunciamiento ocurre durante la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, vigente del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. La CEM reconoció aspectos del proyecto, como la prohibición de la censura previa y la protección contra la discriminación. Sin embargo, advirtió sobre posibles riesgos para la independencia editorial y el ejercicio periodístico.

Mensaje del Episcopado Mexicano sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los de Derechos de las Audiencias

La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente. Cuando el Estado renuncia a decidir qué es verdadero y se limita… pic.twitter.com/Dk6rtky10p — CEM (@IglesiaMexico) August 13, 2026

Episcopado mexicano defiende libertad de expresión

La CEM sostuvo que la libertad de expresión es un pilar del sistema democrático. Además, pidió evitar que una autoridad administrativa califique como “falsa” o “descontextualizada” la información difundida por medios de comunicación sin establecer límites claros para esos conceptos.

Según el Episcopado, otorgar a una autoridad la facultad de determinar qué información es verdadera y aplicar posibles sanciones podría condicionar el trabajo periodístico a criterios oficiales.

A su vez, la organización religiosa también manifestó preocupación por las facultades previstas para revisar los Códigos de Ética de los medios y las decisiones de los defensores de las audiencias.

CEM pide proteger pluralismo religioso y editorial

Del mismo modo, el Episcopado mexicano pidió que los lineamientos reconozcan también el pluralismo de las convicciones y creencias religiosas, así como la libertad de profesar y divulgar una religión o creencia.

La CEM, aunado a ello, señaló que este principio debe beneficiar tanto a las distintas confesiones religiosas como a quienes no profesan ninguna, sin someter sus ideas a juicios administrativos de veracidad.

También defendió la independencia editorial de los medios y consideró que la autorregulación ética pierde sentido si queda sujeta de manera permanente a una validación oficial.

Episcopado llama a participar en consulta pública

La CEM exhortó a ciudadanos, comunicadores, universidades, organizaciones civiles y demás sectores a participar en la consulta pública antes del 21 de agosto de 2026.

Además, ofreció colaborar con las autoridades y concesionarios en programas de alfabetización mediática, formación de audiencias críticas y difusión de mecanismos para defender los derechos de las audiencias.

Por último, el Episcopado aseguró que la protección de la información veraz también requiere que las audiencias aprendan a verificar lo que reciben y comparten.

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