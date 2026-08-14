Ésta es la carta que Andrés López Beltrán escribió a Trump tras retiro de visa

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López Beltrán pide a Trump responder por retiro de visa. FOTO: Cuartoscuro

Andrés Manuel López Beltrán escribió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que, según expuso en el documento, Marco Rubio y Christopher Landau ordenaron retirarle el permiso para ingresar a ese país.

La carta está fechada en Teapa, Tabasco, el 13 de agosto de 2026. En ella, López Beltrán cuestiona los motivos del retiro de su visa, asegura que no existen pruebas en su contra por algún acto inmoral o delictivo y pide directamente a Trump responder si conocía esta decisión.

¿Qué dice la carta de Andrés López Beltrán a Donald Trump?

En el documento divulgado en las redes sociales de López Beltrán señala que Marco Rubio, secretario de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, ordenaron retirarle su permiso de ingreso a Estados Unidos.

López Beltrán califica la medida como una decisión de carácter político y afirma que no existe una razón que justifique el retiro de su visa. Además, sostiene que siempre ha guiado su vida pública y privada con principios y honestidad.

Acusa a ambos funcionarios estadounidenses de actuar contra países, gobiernos y políticos que consideran “comunistas”, “amenazas para la seguridad de Estados Unidos”.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder.”

También acusa a personajes políticos de recibir dinero para campañas o actividades políticas por parte de vendedores de armas, así como pagos por trabajos de lobbying en beneficio de grupos económicos, gobiernos dictatoriales y empresarios corruptos del extranjero.

Pide a Trump responder por retiro de visa

En otro punto, López Beltrán asegura que no le causa problema dejar de visitar Estados Unidos y dice que puede esperar a que las circunstancias cambien. En su mensaje menciona a Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt como presidentes que, a su consideración, trataron a México con amistad y respeto a su soberanía.

“Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza.”

Después, plantea dos preguntas a Donald Trump: si estaba enterado de lo expuesto en la carta y, en caso de conocerlo, si considera correcto el retiro de su visa.

López Beltrán añade que, si Trump desconocía la medida, no habría motivo para retirarle el permiso de ingreso.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo? Y si lo estaba ¿no le parece un acto prepotente de su parte, que demuestra, como escribió hace poco mi padre, que de usted es un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él conoció y trató?”

También pregunta por qué no destituye a Marco Rubio y Christopher Landau, a quienes acusa de actuar con resentimientos y actitudes sectarias contra Morena y sus dirigentes.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos.”

¿Cómo termina la carta de Andy López Beltrán a Trump?

López Beltrán pide a Trump iniciar una “nueva etapa” apoyado en profesionales de la política que coloquen el interés de los ciudadanos por encima del personal.

“Presidente Trump, todavía es tiempo de que usted comience una nueva etapa apoyado con profesionales de la política, hombres y mujeres leales de los que ponen siempre, por encima del interés personal, por legítimo que sea, el interés de los ciudadanos y procuran el bien de la nación.”

Finalmente, señala que espera una respuesta del mandatario estadounidense y sostiene que la relación entre pueblos amigos debe conducirse con decoro.

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