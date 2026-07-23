EE. UU. impone aranceles a 60 países; a México le aplica 10%

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. anuncia aranceles a 60 países; México pagará 10%. Foto: Getty/Reuters

Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a 60 economías, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyera investigaciones sobre la falta de aplicación de prohibiciones a la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Entre los países incluidos se encuentra México, que enfrentará un arancel de 10%.

Otros países enfrentarán aranceles del 12.5% y la Unión Europea tendrá tarifas diferenciadas para determinados productos.

La medida fue anunciada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien explicó que la decisión responde a instrucciones del presidente Donald Trump y se basa en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Today, Ambassador Greer is taking action, at President Trump’s direction, under Section 301 of the Trade Act of 1974 by imposing tariffs on 60 trading partners for their failure to adopt and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor.… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

¿Por qué Estados Unidos impuso nuevos aranceles a 60 países?

De acuerdo con la USTR, las investigaciones concluyeron que 60 economías no han impuesto o aplicado de forma efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, lo que, según Washington, representa una práctica comercial desleal que afecta el comercio estadounidense.

Jamieson Greer aseguró que Estados Unidos mantiene desde hace décadas una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, por lo que consideró que otros socios comerciales deben adoptar medidas similares.

“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, declaró Greer.

¿Qué arancel tendrá México?

La USTR determinó que México recibirá un arancel de 10%, al igual que otros países que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso o que han asumido compromisos para fortalecer su aplicación.

En este mismo grupo se encuentran Canadá, Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Para otros países investigados, el Gobierno estadounidense aplicará aranceles de 12.5%, mientras que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán tendrán tarifas diferenciadas para determinados productos.

Los aranceles que pagará de México

Para el caso particular de México, la Secretaría de Economía explicó que el nuevo anuncio mantiene la exención de arancel a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC.

“En virtud de lo anterior, alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero”. precisó la dependencia.

El 10% que se prevé para México bajo la sección 301 es el mismo 10% que teníamos hasta hoy bajo la sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene, explicó Economía.

Las investigaciones comenzaron en marzo de 2026

La USTR inició las investigaciones el 12 de marzo de 2026, por instrucción del presidente Donald Trump.

Durante el proceso se realizaron:

Dos rondas de audiencias públicas .

. Consultas con más de 45 gobiernos .

. La revisión de más de 2 mil 100 comentarios públicos .

. Más de 100 testimonios durante audiencias celebradas en julio de este año.

Tras el análisis, el Gobierno estadounidense concluyó que las prácticas de las economías investigadas restringen el comercio de Estados Unidos, por lo que decidió aplicar medidas correctivas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Habrá excepciones para algunos productos

De acuerdo con el informe, la USTR informó que algunos productos quedarán exentos de los nuevos aranceles cuando:

Su aplicación pueda provocar desabasto en Estados Unidos.

Genere afectaciones económicas importantes.

No existan alternativas suficientes de producción nacional.

Contribuya a incentivar el cumplimiento de las nuevas reglas por parte de algunos países.

Los aranceles no ayuden a corregir las prácticas investigadas.

Las nuevas tarifas forman parte de la estrategia comercial impulsada por la administración de Donald Trump, que busca endurecer las condiciones para los países que, a juicio

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.