EE. UU. prepara ataques terrestres contra cárteles en Latinoamérica

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Pete Hegseth se encuentra en Panamá. Foto. AFP

Estados Unidos planea llevar a tierra su ofensiva contra organizaciones de narcotráfico en Latinoamérica, después de meses de ataques contra presuntas embarcaciones utilizadas para transportar drogas en aguas internacionales, informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El funcionario dijo que Washington trabaja con países aliados para desarrollar operaciones terrestres contra organizaciones designadas terroristas y advirtió que los objetivos podrían estar en cualquier lugar donde operen grupos dedicados al tráfico de drogas.

EE. UU. prepara operaciones contra cárteles en tierra

Hegseth explicó que, a corto plazo, Estados Unidos busca desplegar junto con sus aliados una capacidad operativa similar a la utilizada en los ataques contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

“Será el mismo efecto en tierra”, afirmó durante una visita a Panamá, donde participa en ejercicios militares internacionales.

El secretario de Defensa estadounidense señaló específicamente la cooperación con Ecuador y Colombia para combatir a organizaciones de narcotráfico en territorio terrestre.

Además, aseguró que cualquier grupo que trafique drogas o represente una amenaza para Estados Unidos o sus socios puede convertirse en objetivo de Washington.

Ataques contra lanchas dejan al menos 215 muertos

La administración de Donald Trump inició en septiembre una campaña de ataques aéreos contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico.

De acuerdo con la información proporcionada, estas operaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental han dejado al menos 215 personas muertas.

Hegseth defendió la estrategia y aseguró que Estados Unidos no permitirá que los presuntos narcotraficantes sean procesados judicialmente para después quedar en libertad.

“No vamos a pasarlos por un proceso judicial donde sabemos que serán liberados”, afirmó.

México queda fuera de la alianza anticárteles

La Coalición Anticárteles de las Américas está integrada por 19 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú.

México, pese a ser sede de importantes organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, no forma parte de esta alianza.

Hegseth mencionó como objetivos al tráfico de cocaína, el fentanilo en México y remanentes de grupos guerrilleros colombianos.

Las operaciones terrestres anunciadas se suman a la ofensiva que Estados Unidos mantiene contra organizaciones que considera amenazas para su población y sus aliados.

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