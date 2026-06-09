EE. UU. suspende exportaciones de ganado a México: no prevén desabasto

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EE. UU. frena envío de ganado a México. Foto: Cuartoscuro

El cierre de las exportaciones de ganado bovino y otras especies de Estados Unidos hacia México ha generado dudas sobre el impacto que esta medida podría tener en el mercado pecuario nacional. No obstante, cifras oficiales muestran que las importaciones mexicanas de ganado estadounidense representan un porcentaje mínimo frente a la producción y exportación nacional.

De acuerdo con los datos más recientes, México no enfrenta un riesgo de desabasto por una eventual reducción o suspensión de las compras provenientes de Estados Unidos, ya que históricamente ha sido el mercado estadounidense el que depende del ganado mexicano para complementar sus necesidades de engorda y procesamiento.

Importaciones de ganado de EE. UU a México muestran una tendencia a la baja

Las cifras sobre la importación de ganado bovino en pie procedente de Estados Unidos reflejan una disminución constante en los últimos años.

Importaciones de ganado en pie desde Estados Unidos a México

Año Cabezas importadas Valor (USD) 2024 16,145 29,959,795 2025 6,104 14,619,963 Enero-abril 2026 2,110 4,427,128

El análisis de estos datos evidencia que:

Durante 2025 , el volumen importado cayó 62.2% respecto a 2024.

, el volumen importado cayó respecto a 2024. Entre enero y abril de 2026 , México importó apenas 2,110 cabezas de ganado , una cifra considerada marginal para el tamaño del mercado nacional.

, México importó apenas , una cifra considerada marginal para el tamaño del mercado nacional. Más del 70% de las importaciones corresponde a la categoría denominada “los demás bovinos”, mientras que las vacas lecheras representan el segundo grupo más relevante.

¿Qué tipo de ganado importa México desde Estados Unidos?

El desglose por fracción arancelaria muestra que las importaciones se concentran en tres categorías principales:

Fracción arancelaria Descripción 2024 2025 Enero-abril 2026 01022999 Los demás bovinos 13,141 3,777 1,019 01029099 Los demás 208 154 111 01022901 Vacas lecheras 2,796 2,173 980 Total 16,145 6,104 2,110

Estos volúmenes confirman que las importaciones desde Estados Unidos tienen un peso reducido dentro del sector pecuario mexicano.

Exportaciones mexicanas superan ampliamente las importaciones estadounidenses

La diferencia entre ambos flujos comerciales es considerable. pues de acuerdo con el informe de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) durante 2024, México exportó aproximadamente 1.25 millones de cabezas de ganado en pie hacia Estados Unidos, mientras que las importaciones provenientes del país vecino alcanzaron únicamente 16,145 cabezas.

Esto significa que las compras mexicanas representaron apenas 1.3% del volumen exportado por México hacia el mercado estadounidense. Incluso bajo el contexto de restricciones sanitarias relacionadas con el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), Estados Unidos continúa dependiendo del ganado mexicano para complementar su cadena de suministro, especialmente en la etapa de engorda de becerros.

Gusano barrenador, el principal reto para el comercio ganadero

Más allá del cierre temporal de exportaciones, especialistas señalan que el verdadero desafío para ambos países es el control sanitario derivado del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Esta plaga representa una amenaza importante para la industria pecuaria de Norteamérica, por lo que México y Estados Unidos han reforzado las medidas de vigilancia epidemiológica y las estrategias de erradicación.

Entre las acciones implementadas destacan:

Fortalecimiento de los protocolos sanitarios.

Incremento en la vigilancia epidemiológica.

Programas de liberación de moscas estériles para contener la propagación del GBG.

Coordinación bilateral para recuperar el estatus sanitario.

El objetivo es evitar la dispersión de la plaga y restablecer plenamente el comercio ganadero entre ambos países.

¿Habrá desabasto de carne o ganado en México?

Las cifras disponibles indican que México no enfrenta un riesgo de desabasto derivado de la suspensión de exportaciones estadounidenses. La oferta nacional de ganado es considerablemente superior a los volúmenes que se importan desde Estados Unidos, por lo que el abastecimiento interno no depende de este intercambio comercial.

Sin embargo, las restricciones sanitarias sí han generado impactos económicos importantes para ambos mercados, afectando a productores, exportadores y a la cadena pecuaria regional.

México busca recuperar la normalidad en el comercio ganadero

La recuperación plena del intercambio comercial entre México y Estados Unidos dependerá de la erradicación definitiva del Gusano Barrenador del Ganado y del mantenimiento de los estándares sanitarios exigidos por ambos países.

Mientras tanto, los datos muestran que las importaciones mexicanas de ganado estadounidense son marginales y no representan un factor determinante para garantizar el suministro nacional.

El reto estratégico para ambos gobiernos será fortalecer la cooperación sanitaria para restablecer la normalidad del comercio pecuario en Norteamérica y reducir las pérdidas económicas ocasionadas por las restricciones vigentes.

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