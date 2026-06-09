Padres de los 43 de Ayotzinapa acusan que autoridades les “sembraron” explosivos; alistan protestas

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Amagan con protestas durante arranque del Mundial. Foto: Cuartoscuro

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acusaron a las autoridades de intentar “sembrar” evidencias falsas durante la revisión de 16 autobuses en los que viajaban de Guerrero a la Ciudad de México para sumarse a las movilizaciones de la CNTE.

Además, advirtieron que mantendrán una jornada de protestas esta semana y en el contexto del arranque del Mundial de Futbol 2026.

María de Jesús Tlatempa, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, denunció que el operativo realizado en la caseta de Tlalpan fue una acción irregular y aseguró que las autoridades pretendían desacreditar al movimiento.

“El gobierno nos quería sembrar evidencias falsas, difamándonos para que el pueblo ya no nos apoye”. María de Jesús Tlatempa, madre de estudiante desaparecido

Padres de Ayotzinapa denuncian revisión ilegal de autobuses

Durante un mitin en el Anti Monumento de los 43, en Paseo de la Reforma, los familiares señalaron que los agentes abordaron las unidades sin informar previamente el motivo de la inspección.

“Estamos aquí para denunciar la cobardía del gobierno que, llegando a la caseta de Tlalpan, estaba un operativo en revisión a los autobuses; se subieron sin derecho, porque no nos dijeron nada que iban a revisar; cuando nosotros los vimos, ya se habían subido”. María de Jesús Tlatempa, madre de estudiante desaparecido

Tlatempa afirmó que el objetivo era “difamar” a los padres y estudiantes para reducir el respaldo social a su causa. También calificó como una “vergüenza” que las autoridades sospecharan que transportaban armas.

“Qué vergüenza de un gobierno cobardemente queriendo atacar a los padres de familia de los 43 y a los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa”. María de Jesús Tlatempa, madre de estudiante desaparecido

Los familiares se dirigían a la capital del país para participar en una nueva jornada de movilizaciones junto con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que mantiene protestas desde hace más de dos semanas.

Exigen reunión con autoridades para revisar avances del caso

Mario González, padre de uno de los normalistas desaparecidos, exigió la instalación de una mesa de trabajo con autoridades federales para conocer el estado actual de las investigaciones.

“Nosotros exigimos una reunión con la fiscal, con la fiscalía Ernestina Godoy, también con Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es urgente, no vamos a dejar de buscar a nuestros hijos”. Mario González, padre de estudiante desaparecido

Por su parte, Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43, señaló que la jornada de movilizaciones continuará durante toda la semana y pidió a las autoridades no intentar silenciar las demandas de los familiares.

“La jornada de padres y madres se mantendrá esta semana, y hacemos un llamado a las autoridades, quienes pretenden callar las voces”. Isidoro Vicario, abogado

Alistan actividades rumbo al Mundial

Melitón Ortega, presidente del Comité de Padres de los 43, adelantó que las actividades incluirán volanteos en la caseta de Tlalpan, colocación de carteles sobre Calzada de Tlalpan y un mitin con autoridades hacia el final de la semana.

El dirigente insistió en que todas las acciones serán pacíficas y pidió que no haya presencia policial en las actividades, al considerar que podría interpretarse comoun acto de provocación.

Tras concluir el mitin en Paseo de la Reforma, y bajo una intensa lluvia, los manifestantes se trasladaron al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para continuar con sus actividades.

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